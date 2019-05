AMESE OFICIA COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS SOBRE SUBSIDIO DOS VETERANOS

22/05/19 - 13:24:15

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), oficiou nesta terça-feira (21), o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Mateus, solicitando que o mesmo se digne a conversar com o Conselheiro do Tribunal de Contas, Carlos Alberto Sobral, sobre o pagamento da diferença de subsídio aos militares veteranos e pensionistas do CBM.

No ofício, a AMESE faz o registro de que o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Marcony, já procurou o conselheiro procurando solução para o impasse. Porém, até a presente data, pelo que se sabe, nenhuma movimentação do Corpo de Bombeiros foi tomada neste sentido.