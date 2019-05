APÓS OFÍCIO DA AMESE, DEFESA CIVIL COMPARECE AO CONJUNTO LOURIVAL BAPTISTA

22/05/19 - 16:46:34

No último dia 20 de maio, a Associação dos Militares de Sergipe (Amese), oficiou o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, acerca da enchente ocorrida no último dia 17 de maio no Conjunto habitacional Lourival Baptista conforme publicado no blog da entidade (link).

Na manhã de hoje, em visita à Defesa Civil municipal, o presidente da AMESE, Sargento Jorge Vieira, tomou conhecimento de que o prefeito determinou que este órgão verificasse o que teria provocado a enchente. Foi constatado que uma árvore arrancada durante as chuvas obstruiu um dos canais que dão vazão às águas oriundas do Lourival Baptista, causando a inundação.

“Agradecemos a prontificação do Major Sílvio em resolver o problema, assim como toda a equipe da Defesa Civil municipal. Esperamos que o prefeito Edvaldo Nogueira adote medidas efetivas para que o problema seja resolvido de uma vez por todas, pois a chuva que caiu no último dia 17 não foi ainda uma chuva típica de inverno”, esclareceu o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira.