“Aracaju vem nadando contra a maré; gestão contempla”, diz vereador

22/05/19 - 14:17:51

Nesta quarta feira, 22, o vereador Camilo Lula ocupou a Tribuna da Câmara Municipal (CMA), para salientar a crise fiscal, ambiental e de investimento que assola o país. De acordo com o parlamentar “o crescimento do desemprego faz parte de um projeto neoliberal, que foi implantado desde Temer e que tem continuação no Governo Bolsonaro. Esse projeto de desinvestimento é o que provoca a hibernação da Fafen, o fechamento da fábrica Escurial e de outras indústrias em Laranjeiras e Socorro. A destruição da capacidade produtiva gera desemprego e falta de perspectiva”.

No entanto, para o parlamentar “Aracaju vem nadando contra a maré, a linha de pensamento que a gestão municipal do governo Edvaldo Nogueira em Aracaju, nos contempla. Quem conhece o Japãozinho e o Coqueiral consegue identificar claramente a diferença após as obras de pavimentação”. Ao mencionar exemplos de obras por toda a cidade o Vereador Camilo Lula citou “No Bairro Farolândia tem obra de 4 milhões, no Bairro Aruana foi feito investimento de 13,3 milhões de reais para drenagem e pavimentação asfáltica de trinta ruas, no Jardim Petrópolis- Bairro Santo Antônio mais de 500 mil reais em obras de saneamento básico, nos bairros Nova Liberdade I e II foram investidos mais de 20 milhões de reais para beneficiar vinte e nove ruas, no Bairro Augusto Franco 5,3 milhões de reais para cobertura de canal e construção de quatro mil metros quadrados de calçadas, no Bairro Marivan foram investidos 12 milhões de reais para infraestrutura de cinquenta e três ruas, no Bairro Soledade doze ruas foram contempladas com rede de esgoto e calçamento”.

O parlamentar ainda destacou “quem conhece a zona norte da cidade sabe a importância da Avenida Euclides Figueredo e o quanto a obra de drenagem resolve um problema histórico para a população que precisa passar todos os dias por lá”.

O vereador Camilo Lula frisou a satisfação de ter participado em dois momentos históricos da ocupação recanto das Mangabeiras, “tive o prazer de ter participado das primeiras reuniões de organização na ocupação Recanto das Mangabeiras e acompanhar de perto a organização do povo pela luta da moradia e depois como vereador ao votar para aprovação do projeto de lei para a construção das 1.100 casas para aquelas famílias”, de acordo com o vereador “após a construção dessas casas Aracaju passa a ter menos de 1% de residência subnormal o que é um grande avanço para toda a população aracajuana, morar é um direito”.

O petista concluiu “Se muito vale o que foi feito mais vale o que será. O sonho de todo vereador é quando o interesse da gestão está alinhado às necessidades do povo. Além do que ressaltei é preciso tratar de outros pontos para melhorar a vida dos aracajuanos e aracajuanas. Contem com o meu empenho e trabalho para continuar nessa luta”.

por Assessoria de Imprensa do parlamentar