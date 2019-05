BANCADAS DO PT NO SENADO E CÂMARA NÃO PARTICIPAM DE ENCONTRO COM BOLSONARO

22/05/19 - 15:50:59

O vice-líder do PT no Senado, o Senador Rogério Carvalho explica: “O PT não vai ficar exposto a acusações de supostas chantagens ou conchavos. A gente espera aqui no Congresso as posições do presidente Jair Bolsonaro para discutirmos as propostas democraticamente, no melhor lugar para o debate que é o parlamento”.

O clima entre o Palácio do Planalto e o parlamento se tornou acirrado por causa das críticas que o presidente Bolsonaro fez em redes sociais sobre a atuação do Congresso. Outro fator que prejudica o diálogo do presidente com a Bancada do Nordeste é que Bolsonaro apresenta posicionamentos discriminatórios em relação à região.

A ideia do presidente em receber a Bancada do Nordeste foi abordar a revitalização dos órgãos regionais que atuam no Nordeste, como o Banco do Nordeste (BNB), Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf) e do Departamento Nacional de Obras Contra à Seca (DNOCS). E ainda pedir o apoio dos parlamentares à nova proposta de Reforma da Previdência. Em troca, haveria uma facilidade no andamento de medidas que aumentariam as receitas dos governos estaduais e das prefeituras.

Vinte deputados e quatro senadores nordestinos do PT não participariam do encontro.

Foto: Alessandro Dantas / PT no Senado

Ascom senador Rogério Carvalho