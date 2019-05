CÂMARA MUNICIPAL REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DIREITOS DA MULHER

22/05/19 - 14:30:42

As conquistas e a luta pelos direitos da mulher foi o tema da Audiência Pública realizada na tarde de terça-feira, 21, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O debate foi presidido pelo vereador Seu Marcos ( PHS) a convite do Secretário de Assistência Social de Aracaju, Professor Antônio Bittencourt , autor da propositura.

A audiência contou com a presença da secretaria Estadual da Inclusão e do Trabalho, Linei Pereira, da Coordenadora do Tribunal de Justiça, a juíza Rosa Geane, da vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, Valdilene Martins, da presidente da União Brasileira de Mulheres em Sergipe, Pureza Sobrinha, da coordenadora de Políticas para Mulheres da Prefeitura de Aracaju, Ana Márcia Menezes e da professora da Universidade Federal de Sergipe, Carolina Westrup.

Durante o encontro, o vereador Seu Marcos, ressaltou a importância da Lei n° 5.195/2019, que trata do Ensino das noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas. ” É preciso reconhecer a educação como forma de prevenção. Promover a igualdade de direitos e oportunidades, investir na educação. Agradeço aos vereadores, ao prefeito que se sensibilizaram para a aprovação da lei. E vocês que tem me apoiado demais, hoje sou convidado para palestrar. Virei multiplicador. Daqui a 10 anos, vamos ter bons resultados, acredito”, disse o parlamentar.

“A cada dois dias, no Brasil uma mulher morre. A cada duas horas uma mulher é assassinada. Portanto, é necessário que tenhamos o fortalecimento de políticas de amparo às mulheres. Fiquei feliz com a Lei do vereador Seu Marcos, não precisei provocar o senhor para a criação da norma, mas o Tribunal de Justiça está enviando e provocando as prefeituras e os vereadores dos demais municípios para a implantação da proposta do ensino da Lei Maria da Penha em toda a rede escolar. Não podemos mais aceitar essa realidade de violência doméstica no Estado”, destacou a juíza Rosa Geane.

Ao fazer uma homenagem ao pai, aniversariante do dia, e agradecer ao vereador Seu Marcos por aceitar o convite em presidir a audiência, o atual secretario e vereador licenciado, Professor Bittencourt, discursou sobre a necessidade do debate é do respeito. “ É importante estabelecer o debate sobre a violência de gênero, mas é preciso a construção de uma sociedade que todos e todas se enxerguem em comunhão. Que possamos harmonizar as relações para que amanhã não precisemos de leis como a do vereador Seu Marcos. Que mais do que por gênero a gente se reconheça como ser humano “, alertou.

por Marta Costa

Foto Heribaldo Martins