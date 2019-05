DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL COBRA SOLUÇÃO PARA HORA EXTRA DA PM, CBM E PC/SE

A situação dos policiais militares, bombeiros e policiais civis da ativa, em relação à redução dos valores da hora extra, chamou a atenção do deputado estadual Capitão Samuel (PSC). O parlamentar ocupou a tribuna no pequeno expediente da sessão plenária desta quarta-feira, 22, para pedir mais atenção do Governo de Sergipe, no sentido de dialogar com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), em busca de soluções para a categoria.

Na ocasião o parlamentar lembrou de diversos projetos aprovados por esta Casa, que entraram em vigor durante esse período de dificuldade em que o estado não estava enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capitão Samuel avaliou também que os ativos estão há cinco anos sem inflação do período, ou seja, sem reajuste. Segundo ele, em 2016 foi aprovado PL com parecer da PGE, e no ano de 2017 com o projeto foi estendido o direito a essa lei aos policiais civis. “A lei encaminhada pelo governo foi pela falta de efetivo que a corporação tinha, e a necessidade da população”, ressaltou Samuel acrescentando “O estado cumpriu até ontem, sob o argumento de que se faz necessário modificar a lei que reduz o valor das horas extras”.

O deputado explicou ainda que o valor da hora extra que os policiais militares, bombeiros e policiais civis recebem por trabalhar na sua folga, é de participação em eventos culturais do estado, garantindo a segurança dessas festas, a exemplo dos festejos juninos.

“Quero pedir ao governador Belivaldo Chagas, para que chame a PGE e dialoguem. Dr. João Eloy, secretário da Segurança Pública, está preocupado com a situação em virtude da chegada dos festejos juninos”, disse Samuel acrescentando, “Já tinha um problema com a reserva, e agora com os ativos da polícia militar e civil”.

