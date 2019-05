Carlinhos Maia não teria beijado Lucas na boca durante casamento em respeito aos convidados

22/05/19 - 23:26:37

O badalado casamento do influenciador digital Carlinhos Maia com Lucas Guimarães continua rendendo assunto nas redes sociais. Uma grande polêmica foi levantada por diversos internautas que acompanharam a celebração na internet, onde o questionamento principal foi sobre a ausência do tradicional beijo entre os noivos após a troca de alianças.

Há especulações de que Carlinhos Maia e Lucas Guimarães optaram por não se beijarem durante a celebração, por respeito aos convidados. Até mesmo no Instagram de Carlinhos, a primeira foto depois da cerimônia mostra apenas o casal dando um abraço de lado e com as cabeças recostadas. “Eu te amo, agora se lascou vai ter que me aturar pro resto da vida”, escreveu o influencer na legenda.

Carlinhos e Lucas se casaram em Piranhas, no interior de Alagoas, com uma festa repletas de famosos e que foi avaliada em cerca de R$ 1 milhão. Eles convidaram 28 casais para serem os padrinhos, que fizeram entrada por volta de 17h20.

Um dos momentos mais emocionantes foi quando Carlinhos e a mãe, dona Maria Maia, choraram instantes antes de o artista se tornar marido de Lucas. Já no altar, o casal foi surpreendido com a entrega das alianças, promovida por dona Maria. Os noivos não seguraram as lágrimas.

“Você tem noção que somos dois homens casando e o Brasil inteiro está assistindo? Você é o príncipe do cavalo branco… Se prepare para continuar esse filme junto comigo porque você é e sempre será o homem da minha vida”, declarou-se o artista ao colocar a aliança no dedo do amado. O fim da cerimônia foi marcado por uma queima de fogos que durou cinco minutos.

A cerimônia às margens do Rio São Francisco foi transmitida ao vivo pelo Instagram do influencer e teve audiência de quase um milhão de pessoas.

“União de dois caras”

Desde que assumiu sua homossexualidade, o influencer tem gerado polêmicas. Carlinhos só confirmou no início de fevereiro deste ano que tinha um relacionamento com outro homem. O brasileiro com mais visualizações nos stories do Instagram chegou a ser questionado à época sobre o casamento e deixou seus seguidores intrigados ao esclarecer que seu casamento não seria gay.

“Não é religioso, é um casamento na união. É a união de dois caras, não é casamento gay, é a união de Carlinhos e Lucas”, declarou. Muitas pessoas criticaram a explicação, chamando-o de homofóbico. Depois da treta incendiar as redes sociais, ele se pronunciou.

“Tudo que a gente fala causa, né? Como é bom ter voz! Nosso casamento não tem nada a ver com a igreja, é uma união estável. Eu não vou querer voltar lá no antigo testamento pra tentar mudar o que já foi escrito há muito tempo. É simplesmente a união de duas pessoas que se encontraram na vida e estão construindo a vida juntos”, disse.