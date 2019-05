Centenário de Dom José Brandão de Castro é celebrado na AL

22/05/19 - 05:06:37

Na segunda-feira, dia 20, em uma tarde de muitas lembranças e fortes emoções, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) realizou Sessão Especial, por iniciativa do deputado estadual Iran Barbosa (PT), em comemoração ao Centenário de nascimento do Bispo Dom José Brandão de Castro. Plenário e galerias foram tomadas por parlamentares, autoridades políticas e eclesiais, lideranças sindicais, populares e religiosas, amigos, familiares e representantes do povo, em especial, do Baixo São Francisco – região onde o religioso mineiro atuou fortemente –, comprovando a grandeza e importância histórica de Dom Brandão.

Além de Iran Barbosa, autor da propositura, fizeram parte da mesa o presidente da Casa, Luciano Bispo (MDB); o sobrinho do homenageado, Antônio de Miranda Castro, que veio de Brasília especialmente para a homenagem; o ex-governador Jackson Barreto (MDB); o desembargador Edson Ulisses de Melo, representando o Poder Judiciário e a Academia Sergipana de Letras; o pároco do povoado de São Miguel, em Propriá, Padre Isaías Nascimento; o Padre Jeferson Santos Pinheiro, representando o Arcebispo de Aracaju, Dom Frei João José Costa; e o atual prefeito de Propriá, Yokanaan Santana.

Na ocasião, em nome do Poder Legislativo do Estado de Sergipe, o Deputado Iran Barbosa entregou ao sobrinho de Dom Brandão, Antônio Miranda de Castro, e ao Padre Isaías, o Certificado do “Centenário Dom José Brandão de Castro”.

Em sua fala, Iran chamou a atenção para o grande número se pessoas presentes à Sessão Especial, ressaltando, com isso, o quanto a figura do religioso Redentorista ainda está presente e forte no estado.

“A presença de tantas pessoas aqui, de vários segmentos e de vários cantos de Sergipe, demonstra o quanto Dom Brandão, mesmo depois de 20 anos de sua partida, tem influência e como ele ainda é acolhido entre nós. Muito importante esta Casa Legislativa não ter deixado passar em branco o centenário deste homem, que tem um marca na história eclesiástica e social do nosso país e do nosso estado”, disse.

Por GEORGE W. O. SILVA