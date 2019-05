CHUVA FORTE ATINGE ARACAJU E REGIÃO METROPOLITANA DESTA A NOITE DE TERÇA-FEIRA

22/05/19 - 09:53:56

Desde a noite desta terça-feira (21) e continua nesta quarta-feira (22), fortes pancadas de chuvas atingem Aracaju e municípios da região metropolitana.

Segundo o ClimaTempo, além de Aracaju, as áreas de instabilidade estão concentradas entre os municípios de Itaporanga D’Ajuda e São Cristóvão e a estimativa é de que o acumulado chegue a 12mm ao longo do dia.

A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

Há ainda a possibilidade de precipitação leve nas regiões norte e no litoral leste do estado, apesar do sol intenso por conta de uma massa de ar seco que se expande em todo o Nordeste.