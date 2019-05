Conbasf realiza análise técnica de terreno para Centro de Triagem

22/05/19 - 10:49:53

Na segunda-feira (20), o superintendente do Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco (CONBASF), Mário Rosa, o engenheiro Gilvando da Costa, a tecnóloga em Saneamento Ambiental, Jislaine e Felipe Andrade estiveram na sede da Prefeitura Municipal de Gararu em reunião com os secretários de Obras, Márcio; o de Meio Ambiente, Cristiano; e o diretor de Meio Ambiente, Brito, para discutirem o projeto de implantação de coleta seletiva porta a porta e visitar às áreas onde deverá ser instalada a Central de Triagem e Compostagem do município para análise técnica do local.

Ascom/CONBASF