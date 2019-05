CONSÓRCIOS EM RESÍDUOS SÓLIDOS REÚNEM-SE COM ADEMA E PROJETAM AÇÕES

22/05/19 - 15:05:29

Nesta terça-feira (21), os Consórcios Públicos de Resíduos Sólidos Urbanos em Sergipe, representados pelos superintendentes do CONBASF, Mário Rosa; CONSCENSUL, Edvaldo Ribeiro; CONSBAJU, Evaldino Calazans; e CPAC, Evanilson Santos e o diretor Financeiro, Caique Santos, se reuniram com presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Gilvan Dias, e o diretor técnico Romeu Boto, com o objetivo de alinhar as futuras ações pertinentes à LC 140/2011, que trata da proteção do meio ambiente.

Os Consórcios Públicos entregaram ao presidente Gilvan Dias um ofício conjunto solicitando a implementação do Licenciamento Ambiental Simplificado nos municípios consorciados. Essa ação já vem sendo desenvolvida em alguns estados do Brasil para facilitar o processo de atendimento e a execução da demanda de serviços, visando desafogar e agilizar o processo simplificado para o licenciamento ambiental de baixo impacto.

Gilvan Dias e Romeu Boto pontuaram algumas observações que devem ser realizadas para efetivar as tratativas junto ao órgão ambiental e, em seguida, homologá-las e executá-las. “Em breve os Consórcios Públicos assinarão Termo de Cooperação Técnica junto à Adema para realizarem os devidos avanços nesse projeto que irá beneficiar os municípios consorciados do estado de Sergipe”, salientou Mário Rosa do CONBASF

