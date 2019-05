De “mito” a cão sem dono

22/05/19 - 08:42:57

A continuar fazendo tolices uma trás da outra, brevemente o capitão de pijama se transformará num péssimo cabo eleitoral. Quer uma prova disso? Pesquisa da consultoria Atlas Político mostra que, em apenas cinco meses de mandato, a desaprovação do governo Bolsonaro já superou a aprovação: 36,2% da população considera a gestão do presidente “ruim” ou “péssima”, portanto mais que os 28,6% que avaliam como “ótima” ou “boa”. Pelo andar da carruagem, o “mito” vai se transformar num cão sem dono, que todos querem escorraçá-lo. Não duvidem se, já na campanha eleitoral de 2020, os próprios políticos de extrema direita queiram vê-lo longe dos palanques, pois a sua presença significará a perda de votos aos borbotões. Portanto, Caso o atabalhoado soldadinho de chumbo insista em não se comportar como presidente da República terminará o mandato – se terminar – como a rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. Misericórdia!

Justiça seletiva

E a vereadora Emília Corrêa (Patriota) quer ver o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) atrás das grades. A parlamentar diz não entender porque a Polícia e o Ministério Público não pediram a prisão do comunista, sob a acusação de uso irregular de recursos na campanha eleitoral. Emília jura que as investigações da “Operação Babel” não chegaram a Edvaldo porque “a Justiça é seletiva”. Homem, vôte!

Crise debatida

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) discutiu a crise econômica com o Fórum Empresarial, coordenado pelo advogado Milton Andrade (PMN). Candidato derrotado ao governo de Sergipe, o líder empresarial saiu do encontro entusiasmado. Segundo Milton, Belivaldo se mostrou muito atento e sintonizado com os desafios de Sergipe. Andrade entende que a grave crise econômica só será superada pela união do poder público com a iniciativa privada. Então, tá!

Velhos amigos

E quem esteve com o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni (DEM) foi José Carlos Machado (PPS): “Tivemos uma reunião muito agradável. Relembramos a nossa convivência no Congresso e discutimos sobre o atual cenário político”, disse Machadão. Os dois também trataram sobre o bom momento vivido pelo DEM, que além de ter ministros no governo federal, comanda o Senado e a Câmara dos Deputados.

Dê os nomes!

O senador Rogério Carvalho (PT) pediu ao presidente Jair Bolsonaro (PSD) para dizer quais parlamentares o estão chantageando. Segundo o petista, deputados e senadores não podem aceitar que o governo bote a população contra o Congresso. “Não é colocando um poder contra o outro que a gente vai construir o caminho para a geração de empregos, para o Brasil crescer”, ensina Rogério. Certíssimo!

Casório do ano

Canindé de São Francisco foi palco, ontem, do casamento que já está sendo considerado o mais festejado do ano. Num evento para 450 convidados, o digital influencer Carlinhos Maia trocou alianças com o modelo Lucas Guimarães. A festa aconteceu no Karranka’s Restaurante, às margens do Rio São Francisco e foi animada por artistas como Alok e Wesley Safadão. Uma queima de fogos de cinco minutos encerrou a cerimônia. Que os pombinhos sejam felizes para sempre!

Cesta do lixo

O Senado não pretende briga com o Supremo Tribunal Federal. Só ontem, aquele Parlamento arquivou duas petições contra ministros da Corte. Este também deverá ser o destino do pedido de impeachement dos ministros Dias Toffoli e Alexandre Moraes, protocolado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania). Marminino!

Paz e amor

A maioria dos governadores, incluindo o sergipano Belivaldo Chagas (PSD), é contra

o decreto de armas assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). Em carta aberta, os chefes dos executivos estaduais avaliam que a medida provocará um aumento da violência, pois libera o acesso a armas de fogo para gatos e cachorros. Segundo os governadores, é papel das polícias civil e militar cuidar da segurança da população. Crendeuspai!

Filho ilustre

Aracaju ganha hoje um novo filho com a entrega do Título de Cidadão ao deputado estadual Francisco Gualberto (PT). A proposta concedendo o título ao petista nascido em São Cristóvão é de autoria do ex-vereador Emanuel Nascimento (PT).

A homenagem ao petista, que já foi vereador da capital, está marcada para às 16h, no plenário da Câmara Municipal. Prestigie!

Os opostos

De um bebinho, numa bodega de Itabaiana: Enquanto Bolsonaro vive um grande inferno astral, Lula é só “ai love you, beibi”. Vixe!

Recorte de jornal

Publicado pelo jornal aracajuano A Cruzada, em 31 de dezembro de 1966.

Resumo dos jornais