“Defender o fim do exame da OAB é prejudicar a sociedade”, diz Armando Jr

22/05/19 - 14:02:51

por Guilherme Fraga

Advogado e professor universitário, o vereador Armando Batalha Júnior proferiu duras palavras contra as pessoas que defendem o fim do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o parlamentar, o teste é fundamental para filtrar o ingresso de profissionais no mercado de trabalho. “O exame aprova o bacharel mais preparado, tornando-lhe um profissional mais qualificado ao menos na teoria. Do contrário, a sociedade será tão prejudicada quanto a própria categoria”, enfatizou.

O discurso do parlamentar aconteceu após a justificativa do voto favorável a moção de solidariedade ao presidente da OAB-SE, Inacio Kraus. “Na verdade meu voto tem algumas ressalvas. Ainda vejo o nobre colega presidente da instituição atuar de forma tímida na defesa da classe. De qualquer sorte, voto sim em homenagem a OAB-SE, entidade que tenho muito orgulho de fazer parte”, acrescentou.

Foto César de Oliveira