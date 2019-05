Dia do Apicultor: Codevasf incentiva atividade em sua área de atuação

22/05/19 - 05:13:29

A apicultura tem se apresentando como uma importante alternativa na geração de renda para agricultores familiares na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Ao longo dos últimos anos, a empresa tem investido em diversas ações que visam estruturar a atividade com equipamentos e utensílios. Além disso, os apicultores – homenageados nesta quarta-feira (22), no Dia do Apicultor – têm sido beneficiados com outras ações que incluem a construção de unidades de extração de mel, consultorias, capacitações e outras.

“Como atividade economicamente rentável, socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável, a apicultura contribui para o desenvolvimento regional. Com ações de apoio ao segmento, a Codevasf incentiva o aumento da produção apícola e da produtividade, buscando também melhorar a qualidade dos produtos”, afirma o diretor-presidente da Companhia, Marco Aurélio Diniz.

Minas Gerais

A Codevasf, com aproximadamente 15 anos de atuação na cadeia produtiva da apicultura no Norte de Minas Gerais e investimentos em torno de R$ 6 milhões, conseguiu tornar essa atividade em uma importante fonte de renda familiar. Hoje, a apicultura envolve em toda sua cadeia produtiva no estado mais de 1,5 mil famílias, distribuídas em 23 associações comunitárias, em 32 municípios, que produzem juntas aproximadamente mil toneladas de mel por ano.

Com os investimentos da Companhia, foi possível a aquisição de equipamentos e materiais visando à estruturação do setor com o repasse de centrífugas, tanques decantadores, embaladoras, melgueiras, construções de casas de apoio à produção de mel, dentre outros, para unidades de extração, beneficiamento, armazenamento e comercialização de produtos apícolas, além de capacitações de apicultores.

Seis casas de mel estão em pleno funcionamento em Januária, Espinosa, Mirabela, Mato Verde, Nova Porteirinha e Bocaiúva. Em 2017, entrou em operação um entreposto de mel, também no município de Bocaiúva.

Pernambuco

No estado, a Codevasf tem trabalhado para fomentar e fortalecer a prática da apicultura. Já foram mais de R$ 10 milhões investidos e quase três mil famílias beneficiadas com entrega de kits de apicultura, além de implantação de casas de mel nas regiões do São Francisco, Araripe, Sertão Central, Moxotó e Pajeu.

No último ano já foram entregues, no município de Ibimirim, 40 kits de apicultura compostos por colmeias, indumentária completa com macacão, luva, chapéu e equipamentos de trabalho com carretilha e fumigador. Outros 40 kits como esses serão destinados às famílias apicultoras de Dormentes.

Outras ações estão sendo realizadas, como a unidade de extração e beneficiamento de mel que está sendo implantada no povoado de Roçado, interior de Petrolina. De acordo com o chefe da unidade regional de desenvolvimento territorial Wellington Lopes, essa é uma ação que irá proporcionar um importante aumento na capacidade de extração do município. “Estamos investindo R$ 250 mil na construção dessa casa de mel em Petrolina. Ela terá capacidade de extração de 40 toneladas de mel por ano. Com essa obra, já somamos quase 20 unidades de extração e beneficiamento de mel em nossa área de atuação”, informa.

Bahia

Na área de atuação da Superintendência Regional da Companhia em Bom Jesus da Lapa, a empresa apoiou a atividade apícola no município de Carinhanha. Foram investidos cerca de R$ 120 mil na aquisição de kits de produção (material e insumos), atendendo 65 famílias de apicultores. Os recursos são oriundos do Orçamento Geral da União destinados à Codevasf por meio de emendas parlamentares.

Para 2019, deverão ser investidos cerca de R$ 300 mil, por meio da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano (SNDRU), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para estruturação de uma unidade de beneficiamento de mel em Paratinga (BA), atendendo cerca de 80 famílias, além de outras demandas de apicultores locais.

Na área de atuação da Superintendência Regional de Juazeiro, somente nos primeiros meses de 2019, a Companhia aplicou recursos na estruturação de três associações com diversos materiais e equipamentos, como fumigadores, envasadoras de mel e mesas desoperculadoras. Foram beneficiadas a Associação Comunitária Quilombola de Gameleira do Dida Escurial e a Cooperativa Apícola e Pesqueira de Campo Formoso, localizadas em Campo Formoso (BA), e a Cooperativa de Produção Agropecuária de Lagoa de Dentro e Região da Serra, em Miguel Calmon (BA).

Piauí

Com o apoio da Codevasf, hoje o Piauí se consolida como o 2º maior produtor de mel do Brasil. Nos últimos cinco anos, o volume total de recursos aplicados pela empresa no estado foi da ordem de R$ 4,6 milhões. Somente em 2018 foram executados cerca de R$ 176 mil em diversas ações de apoio ao setor. Foram adquiridas 894 colmeias, beneficiando dez associações, que totalizam 60 famílias de apicultores atendidas em nove municípios: Floriano, São João da Fronteira, Campo Maior, Itainópolis, Juazeiro, Dom Inocêncio, Jerumenha, Piracuruca e Paes Landim.

Sergipe

No ano de 2018, em Sergipe, cerca de 20 famílias de apicultores, no município de Arauá (SE), foram beneficiadas pelas ações da Codevasf no estado com a entrega de produtos e equipamentos apícolas, como colmeia, cera, fumigador, macacão e botas.

