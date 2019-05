Edvaldo persegue, Nitinho se esquiva e JB comanda as feiras de Aracaju!

22/05/19 - 16:07:23

Não é a toa que Sergipe atravessa um momento financeiro bastante complicado, realidade confirmada pelo próprio governador Belivaldo Chagas (PSD). Nos últimos anos os “gestores de plantão” colocaram a “política partidária” em primeiro lugar, não pensaram com grandeza e os resultados obtidos são medíocres! O desemprego está em alta, a economia local entra em desespero, empresas fechando as portas, muita gente “quebrando” e o dinheiro não circula no mercado. E o pior: quem quer empreender no Estado, se tiver alguma preferência política acaba sendo maculado, execrado, perseguido e “torturado”.

Sim, em Sergipe os “governos de esquerda”, que tanto condenam o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), são os primeiros a perseguirem adversários e eleitores que não “rezam na cartilha”. Fazem uma espécie de “tortura psicológica” para terem seus objetivos atendidos. No Estado é quase que um decreto de lei: quem “conversar” com o PSB dos Valadares é quase que um “inimigo mortal” do governador – que “enterrou seu umbigo” entre os socialistas – e, além de não ter espaços dentro de sua gestão – o que é compreensível – é para ser “dizimado” de qualquer outra administração que tenha vínculo com o “galeguinho”.

Em Aracaju a “sangria” é ainda maior: o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) não “destila ódio”, mas uma espécie de “veneno frio”, atuando pelas “sombras”, sempre colocando alguém como “testa de ferro”, sem assumir de fato as perseguições. Estamos no terceiro ano de gestão e já vimos estourarem na capital, escândalos como nos casos do lixo, da saúde e, mais recentemente, dos shows. Estranhamente as investigações parecem não andar em Sergipe, parece que uma “força maior” move as instituições e as faz “recuar” quando estão avançando demais.

Com uma licitação do lixo judicializada e uma licitação do transporte coletivo que não saiu do papel, Edvaldo curte férias na Europa, mas deixou com o prefeito em exercício, o vereador Josenito Vitale (PSD), o “Nitinho”, o encargo de cuidar da licitação das feiras livres, cujos lotes serão licitados no próximo dia 4. Pois bem, faltando menos de 15 dias para o processo, a Prefeitura de Aracaju, através da Emsurb, nas pessoas do seu presidente Luiz Roberto Dantas e do diretor de espaços públicos, Ubiraci Barreto (Bira) – sobrinho de JB – subitamente notificou o empreendedor e ex-vereador Bertulino Menezes, a desarmar toda a estrutura que investiu nos últimos seis anos, aproximadamente, para manter a tradicional feira do Conjunto Augusto Franco.

Uma feira que foi padronizada garantindo aos feirantes em compras mais espaço e comodidade, facilitando o acesso à higienização e mantendo produtos organizados. Uma feira tradicional, mantida em parceira com a própria Emsurb, que só agora alega riscos de acidentes por conta da estrutura montada, após vários anos. Não se teve nem o bom senso de esperar menos de 15 dias para que o resultado da licitação seja sacramentado. Não só passa a impressão, como fica evidente, após tantas perseguições a Bertulino, que a questão vai muito além do interesse público: há interesse político!

A retirada da estrutura que “caiu no gosto” da maioria da comunidade, por todos esses anos, pode inviabilizar todo um investimento feito para padronizar aquela feira, que se tornou referência para todo o Estado. Como já vem ocorrendo em outros bairros, a Emsurb “revogou” concessões de Bertulino por politicagem. Edvaldo parece querer mostrar que “manda”, mesmo à distância, porque persegue e Nitinho apenas se esquiva. “Coincidências” à parte, a maioria das feiras livres da capital enfrenta um sério risco de “retrocesso”, ficando sob o comando, indiretamente, de Jackson Barreto. Girou, girou e caiu no colo! Melhor, impossível…

Veja essa!

O deputado estadual Garibalde Mendonça, que se encontra em BSB, já “namorou” com o PSB, o PDT e agora o DEM. Não confirma sua saída do MDB, mas está claro que pretende assumir um novo “relacionamento”. Ainda se ficar no partido governista, dificilmente terá mais “clima”. Vem novidade por aí…

E essa!

Indo de encontro às “recomendações” do senhor governador Belivaldo Chagas, Garibalde abriu diálogo com o PSB que manifestou interesse em sua filiação. Apesar de não ter um perfil de oposicionista, o deputado está de olho em um projeto político para o próximo ano e ficará onde lhe abrirem as melhores condições.

Róbson no PROS

A informação vem de BSB e tem caráter de exclusividade: o suplente de deputado estadual Róbson Viana pode disputar a eleição de 2020 em Aracaju e já teria o comando de uma legenda em Sergipe: fala-se no PROS, que vinha sob o comando do ex-vereador Danilo Segundo.

Feira do Augusto Franco I

A comunidade do Conjunto Augusto Franco está preocupada com os rumores de que a Prefeitura de Aracaju pretende tomar a responsabilidade da montagem e padronização da feira do empresário Bertulino Menezes. São quase seis anos de uma estrutura totalmente ampliada, garantindo mais higiene e comodidade para feirantes e consumidores.

Feira do Augusto Franco II

O que mais chama a atenção é que faltando menos de 15 dias para a licitação das feiras livres de Aracaju, a Emsurb, através do diretor Bira e do presidente Luiz Roberto, notificam o empresário para retirar a estrutura, alegando “o risco de acidentes”. E será que não havia risco nos últimos seis anos?

É perseguição?

Com todo respeito que este colunista nutre pelos dois gestores da Emsurb, liderados pelo ex-governador Jackson Barreto e pelo deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), respectivamente, não há outra interpretação para esta postura com Bertulino Menezes que não seja perseguição política. É fim dos tempos em Sergipe…

Carmópolis I

A coluna avisa ao amigo e prefeito de Carmópolis, Beto Caju, que fique atento para as licitações de reformas das escolas. Existem reclamações de “exigências desproporcionais” que só dificultam e impedem um número maior de participantes. Já existem empresas dispostas a formular denúncias e representações contra o presidente da Comissão de Licitação do município por conta de um edital formulado, no mínimo, de forma equivocada.

Carmópolis II

A reclamação das empresas é que as exigências estariam direcionando a licitação supostamente para beneficiar alguém. Qual a diferença de apresentar uma caução para participação de uma licitação ocorrer um ou três dias antes da abertura dos envelopes de habilitação? E o fato da empresa apresentar a citada garantia na hora do início dos trabalhos da licitação? Como perguntar não ofende nunca, será que previamente alguém precisa saber quem são os participantes aptos ao certame? Quem avisa…

Bancários I

Começam nesta quarta-feira (22) as eleições para renovação da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE), para o triênio 2019/22. As eleições serão realizadas em três dias consecutivos. Na sexta-feira (24), a Comissão Eleitoral iniciará a apuração logo após o encerramento da votação. A Comissão é formada por Maria Pureza Sobrinha (aposentada BB), Milton Oliveira (aposentado do BB) e João Ricardo (Agecef/SE). O processo eleitoral é aberto ao público, na sede do sindicato.

Bancários II

Serão disponibilizadas 14 urnas itinerantes – que circularão as agências – e duas estarão fixas: uma na sede do SEEB/SE e outra no CAB do Banco do Estado de Sergipe (Banese). Liderada pela atual presidenta do SEEB/SE Ivânia Pereira, apenas a ‘Chapa 1: Resistência Bancária’ registrou inscrição.

Alô DESO!

Cadê o resultado daquela licitação em que um velho conhecido do órgão já anunciava aos concorrentes que a obra ele dele e já tinha iniciado os serviços? Só esperamos que a DESO não tenha esquecido de publicar no Diário Oficial como se o resultado já estivesse consolidado! Estamos de olho!

São Cristóvão I

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, está em Brasília em busca de recursos e de investimentos para São Cristóvão e participa, até amanhã, do I Congresso Nacional de Improbidade Administrativa. Promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), o evento objetiva debater o tema a partir da contribuição de palestrantes de diferentes expertises.

São Cristóvão II

Na companhia do vereador Diego Prado, Marcos Santana destacou que o município é destaque em transparência administrativa, alcançando nota máxima na avaliação do Tribunal de Contas do Estado. “Recebemos o convite da Confederação Nacional de Municípios e não poderíamos deixar de participar. Somos um município que preza pela transparência, atingimos nota máxima por duas vezes conforme o TCE e devemos estar sempre por dentro das discussões, principalmente, neste momento político que vivemos. A população brasileira não tolera mais corrupção, devemos prezar pelo bem público”, afirmou.

Peritos

A diretoria do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado de Sergipe (Sinpose) se reuniu com o deputado estadual Talysson de Valmir (PR) para discutir a reestruturação da carreira de Peritos Oficiais, além da implantação do Complexo Instituto de Criminalística/Instituto Médico Legal no município de Itabaiana, proposta apresentada pelo parlamentar aos seus pares na Assembleia Legislativa. Na oportunidade, os peritos enfatizaram a necessidade de um novo concurso público para Perito Oficial, a fim de suprir esta nova demanda pleiteada pelo deputado.

Francisco Gualberto

O deputado estadual Francisco Gualberto (PT) recebe nesta quarta-feira (22), o título de cidadão aracajuano na Câmara de Vereadores da capital. O projeto havia sido apresentado pelo ex-vereador Emanuel Nascimento. “Para mim é uma felicidade muito grande. Não deixa de ser o reconhecimento de todos os vereadores que votaram favoráveis ao título. É uma simbologia muito grande de respeito que a sociedade tem por mim, mesmo compreendendo que temos os adversários políticos. Mas o respeito fica expresso, assim como a gratidão e a felicidade’, disse Gualberto. A solenidade de entrega do título acontece a partir da 16 horas.

Elber Batalha I

O vereador Elber Batalha (PSB) reclamou que governos municipais, historicamente, não têm um plano com medidas que evitem enchentes nas comunidades aracajuana que sofrem, ano após ano, com as chuvas e os consequentes alagamentos dessas áreas menos favorecidas. O parlamentar destacou os alagamentos recorrentes do conjunto Lourival Batista, no bairro Novo Paraíso, que desde a fundação do conjunto, aquela comunidade vive uma situação de desespero.

Elber Batalha II

“Depois da construção da avenida Osvaldo Aranha, que teve o nível da pista elevado, todas as águas que caem naquela região, ficam represadas no conjunto Lourival Batista. Ano a ano a comunidade daquele conjunto perde tudo que tem, num total desrespeito da Prefeitura de Aracaju, e incluo todos as gestões passadas também”, frisou.

Parceria

Segundo Elber, as obras para que aquele conjunto não sofra mais com enchentes decorrentes da chuva são relativamente simples. “É um obra que precisa da parceria dos governos municipal, estadual e federal, através do DNIT, porque consiste simplesmente na duplicação das manilhas que atravessam a avenida Osvaldo Aranha. Já tive 3 reuniões com 3 superintendentes diferentes do DNIT, já levei a comunidade, que já fez abaixo-assinado e ninguém tem piedade daquelas pessoas”, reclama.

