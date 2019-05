FÁBIO REIS PARTICIPA DE CAFÉ DA MANHÃ COM BOLSONARO E BANCADA DO NORDESTE

O coordenador da bancada de Sergipe, deputado federal Fábio Reis (MDB), participou na manhã desta quarta-feira (22) de café da manhã com o presidente da República, Jair Bolsonaro, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com demais membros da equipe do Governo em conjunto com a bancada do Nordeste.

A reunião antecede encontro com governadores dos estados nordestinos, marcada para a próxima sexta-feira (24) em Recife. Na ocasião, os parlamentares trataram da Nova Previdência; da reestruturação e fortalecimento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF); da priorização da conclusão da Ferrovia Transnordestina e da revitalização e transposição do Rio São Francisco. Fábio Reis, que falou utilizando o tempo de coordenador, enfatizou a necessidade de atenção à situação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (Fafen/SE), que desde 1º de fevereiro segue em processo de hibernação. A Fafen/SE é uma unidade de fertilizantes nitrogenados com capacidade de produção total de ureia de 1.800 t/dia. Também comercializa amônia, gás carbônico e sulfato de amônio. Na sequência, o parlamentar tratou das obras da BR-101 nos trechos do estado de Sergipe, que corta 206 quilômetros. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 104 quilômetros compõem a duplicação que está inacabada. No radar de Fábio Reis também estiveram a disponibilização de recursos para o cumprimento do art. 3 da Lei 13340/16, que trata da renegociação dos débitos dos agricultores do Nordeste, e a urgência na convocação de servidores que realizam prova pelo Ebserh, para o Hospital Regional de Lagarto, último hospital federalizado do Brasil.

22/05/19 - 21:26:34

