Fábio teria indicado o nome de Alan Mota para vice de padre Inaldo

22/05/19 - 10:59:55

Fábio não quer abrir mão do mandato de deputado federal, mas não quer ficar fora das eleições municipais de 2020.

De acordo com interlocutores do prefeito Inaldo, o deputado federal Fábio Henrique teria tentado uma aproximação com o gestor com o intuito de formar uma aliança para o pleito de 2020.

O vereador Alan Mota seria a sugestão de Fábio como um propenso candidato a vice, encabeçando a chapa de Padre Inaldo. Pelo menos foi o que fora informado por uma fonte muito ligada ao prefeito da cidade.

Recentemente, Fábio Henrique esteve com o governador Belivaldo Chagas. Segundo pessoas próximas aos dois, a conversa foi bastante agradável.

Aos poucos, o deputado federal do PDT por Sergipe vai tentando articular para as próximas eleições. E uma aliança com Belivaldo, poderia render também uma aliança com o padre Inaldo.

Fábio Henrique não quer abrir mão do mandato de deputado federal, mas também não quer ficar fora das eleições municipais de 2020. Para isso, o parlamentar articula candidatos para chapas majoritárias tanto em Socorro quanto em Aracaju.

Welder Ban | Panorama Político

Fonte Sou de Sergipe