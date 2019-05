FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS SERÁ CRIADA NO DIA 27

22/05/19 - 13:25:11

O deputado estadual Dilson de Agripino (PPS) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para convidar os colegas parlamentares a participarem da criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Sergipanos (FPMS), que acontecerá na próxima segunda-feira, 27, às 9 horas, no plenário da Casa Legislativa. O evento contará com a participação do presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi.

Dilson de Agripino destacou que a iniciativa é em parceria com a Associação dos Municípios da Região Centro Sul de Sergipe (Amurces), Associação dos Municípios da Barra do Cotinguiba e do Vale do Japaratuba (Ambarco), Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) e CNM.

“Iremos fomentar a luta dos nossos municípios na busca por mais investimentos e qualidade de vida para o seu povo. Esse vai ser um momento de discussão na pauta estadual e municipal, além da esfera federal em reforço a todos os prefeitos sergipanos”, ressaltou o parlamentar.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões