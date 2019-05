Garibalde se reúne com Maria do Carmo e Machado e recebe convite para ir para o DEM

22/05/19 - 11:49:27

Ao lado de José Carlos Machado, Senadora Maria do Carmo oficializa convite para Garibalde ingressar no DEM

Na manhã desta quarta-feira, 22, em seu gabinete do Senado Federal, a senadora Maria do Carmo oficializou o convite para o deputado estadual Garibalde Mendonça, ainda MDB, ingressar nas fileiras dos Democratas de Sergipe.

Quem também esteve no encontro foi o ex-deputado federal José Carlos Machado, que falou com muito entusiasmo da possibilidade da chegada de Garibalde para o DEM, e disse a senadora Maria do Carmo que o parlamentar será um grande quadro para a sigla no estado.

A senadora disse que acompanhou os acontecimentos com o deputado pela imprensa, e quando percebeu o desejo de Garibalde em deixar o partido que se encontra, resolveu lhe fazer o convite de forma especial, e poder contar com ele na reorganização do DEM em Sergipe.

“Eu conheço a história limpa de Garibalde Mendonça, e tenho muita fé que ele possa vir para nosso partido, e contribuir na reestruturação dos diretórios, principalmente, de Aracaju” afirmou a senadora.

Garibalde recebeu com muita satisfação o convite feito pela senadora Maria do Carmo, e disse que se vê honrado, considerando sua admiração pelo homem e político João Alves Filho, que no momento passa por problemas de saúde mas, não pode ser esquecido na história de Sergipe, por tudo que fez para o desenvolvimento do estado.

“Recebo com alegria essa manifestação do desejo da maior liderança do DEM em Sergipe, que é a senadora Maria do Carmo, para que ingresse no partido mas, devo fazer com muita precaução, conversando com o agrupamento que me acompanha na minha vida política, para então, tomar a melhor decisão”, comentou Garibalde.

O parlamentar já imagina um trabalho profícuo na reestruturação da sigla em todo estado, caso seja esse o seu novo caminho, mas, vê o desafio como um bom atrativo.

Novas conversas acontecerão, enquanto Garibalde buscará o melhor entendimento pra ele e seu grupo político.