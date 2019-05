GOVERNO DIALOGA COM FÓRUM EMPRESARIAL SOBRE DESENVOLVIMENTO DE SERGIPE

22/05/19 - 06:31:44

O governador falou da importância de fortalecer o diálogo e parceria com instituições como o Fórum Empresarial na busca de soluções conjuntas que resultem em um Sergipe melhor

Para discutir temas relacionados ao desenvolvimento de Sergipe, o governador Belivaldo Chagas recebeu, nesta terça-feira (21), dirigentes do Fórum Empresarial de Sergipe, dentre eles o coordenador da entidade, Milton Andrade, o vice-coordenador, Celso Hiroshi Hayasi, e o primeiro tesoureiro, Daniel Alcântara Barbosa. A audiência, realizada no gabinete do governador, no Palácio dos Despachos, contou com a participação dos secretários de Estado Geral de Governo, José Carlos Felizola, da Comunicação, Sales Neto, do superintendente de Planejamento da Segov, Marcel Resende, e dos assessores do Estado, Oliveira Júnior, Ricardo Lacerda e Guilherme Rebouças.

O governador falou da importância de fortalecer o diálogo e parceria com instituições como o Fórum Empresarial na busca de soluções conjuntas que resultem em um Sergipe melhor. “Vamos avaliar as proposta apresentadas pelo Fórum. O governo está aberto ao diálogo para que possamos chegar aos melhores resultados para o nosso estado”, declarou Belivaldo.

Milton Andrade elogiou a disponibilidade da gestão estadual para ouvir os diversos órgãos representativos da sociedade e a consciência do governador de que o momento é de dialogar para enfrentar os desafios apresentados ao crescimento de Sergipe. “O governador se mostra muito atento e sintonizado com os desafios que Sergipe tem, uma vez que, de fato, vivemos a mais grave crise econômica de toda história do país. Não vamos superar essa crise a não ser pela união, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Ficamos muito felizes ao em ver que o governador já está atento aos pontos críticos destes desafios e também que ele esteja receptivo a essa parceria. Saímos daqui bastante animados, pois sabemos que temos grandes dificuldades a enfrentar, mas também encontramos uma grande parceria do governo do Estado aqui hoje”, disse.

O coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe destacou ainda a proficiência do governo de Sergipe diante das limitações impostas pelo período de crise. “Apresentamos algumas questões, principalmente referentes à infraestrutura, mas o governo tem conhecimento e demonstrou que já vem tratando desses temas. E nos do Fórum queremos nos somar para colaborar com esses temas”, afirmou Milton Andrade.

Foto Marco Vieira

ASN