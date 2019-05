KITTY ALERTA SECRETÁRIO SOBRE CASTRAÇÕES: “É LEI E DEVE SER CUMPRIDA”

“É lei e deve ser cumprida em todo o estado”, com essa frase a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) iniciou o seu discurso na 160ª Assembleia Geral Ordinária do COSEMS-SE (Colegiado de Secretários Municipais de Saúde de Sergipe), realizada em Aracaju na última sexta-feira, 17, e cobrou dos representantes municipais o cumprimento da Lei 8.367/17, que dispõe do controle populacional de cães e gatos com políticas de castração.

O evento contou a presença de 29 secretários municipais e serviu para que Kitty Lima fizesse um alerta quanto aos cuidados necessários com a saúde dos animais, tendo em vista as zoonoses que podem afetar tanto os bichos, quanto a população, de uma maneira geral, “Estamos falando da saúde das pessoas também. Vemos atualmente que a dengue está a todo vapor assolando a população, mas sabemos que há também casos de leishmaniose e que se não começarmos a discutir agora, poderemos ter que nos reunir futuramente para falar de um surto dessa zoonose também”, alertou a deputada.

Presente na audiência sob convite do presidente da Assembleia dos Secretários Municipais de Saúde do estado, Enoque Ribeiro, Kitty agradeceu pelo espaço e explicou que, além de cobrar políticas públicas de castração, também tem buscado junto aos parlamentares sergipanos recursos para a aquisição de castramóveis nos municípios do interior.

“Nos reunimos recentemente com deputados e senadores em Brasília e solicitamos a destinação de emendas para a aquisição dos equipamentos e felizmente as respostas têm sido positivas até o momento, com garantias, inclusive, de parlamentares sergipanos”, ressaltou Kitty.

