MACHADO VAI A BRASÍLIA E DEBATE POLÍTICA SERGIPANA COM MINISTRO E DEPUTADO

22/05/19 - 05:35:54

O ex-deputado federal José Carlos Machado esteve em Brasília nesta terça-feira, 21, onde reencontrou os ex-colegas Onyx Lorenzoni, atual ministro da Casa Civil, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara.

“Foi um momento muito agradável, onde relembramos nossa convivência no Congresso e também falamos do atual cenário político, com destaque para o bom momento do DEM”, afirma José Carlos machado.

Os assuntos de Sergipe também estiveram em pauta. “Tratamos da situação do DEM, partido de Maia e Onyx, no Estado e das perspectivas para o futuro”, ressalta o ex-deputado. Machado foi deputado por dois mandatos e, ainda hoje, tem bom relacionamento com os parlamentares.