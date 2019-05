Morre o ex-interventor de Aracaju e advogado Antônio Militão

Faleceu na madrugada desta quarta-feira,22, aos 74 anos de idade, o Advogado e ex interventor do Município de Aracaju, Antônio Militão Silva.

O corpo foi velado na manhã de hoje no velatório da Osaf, na rua Itaporanga, Centro de Aracaju (SE) e no início da tarde o corpo seguiu para a cidade de Alagoinhas-BA, onde será cremado, atendendo um pedido do próprio Militão.

Filho de Milton Militão e Alexandrina Militão, o alagoano natural de Porto Real do Colégio, migrou para Aracaju, se apaixonou à primeira vista pela terra Serigy e daqui não mais saiu. Na capital sergipana, construiu morada e consequentemente também constituiu família, sendo pai de seis filhos.

Competente e esforçado se tornou Advogado administrativo; especialista em licitações e contratos, com ações fortalecidas pela formação em contabilidade. Sua atuação como auditor fiscal chefe, o levou a fazer parte da história do Município de Aracaju, com a cassação de Jackson Barreto.

Militão foi nomeado interventor de Aracaju em maio de 1988, período de grande turbulência política e administrativa, cumprindo com êxito a missão que lhe foi atribuída. Antônio Militão exerceu a profissão de advogado com extrema maestria, prestando serviços em diversas prefeituras, como por exemplo; Nossa Senhora do Socorro.

Revolucionário em suas ações e no modo de ver a vida, ele também trabalhava em um renomado escritório de consultoria jurídica, prestando relevantes serviços a inúmeras prefeituras de São Paulo.

Por Edicarlos Queiroz – Graduando em Jornalismo