NA CMA, VEREADOR AFIRMA: “EU NÃO SOU COVARDE COM A POPULAÇÃO ARACAJUANA”

22/05/19 - 15:59:57

Na manhã desta quarta-feira, 22, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para repercutir as demandas dos moradores do bairro Soledade, que participaram da live “Nas Ruas”, através das redes sociais do parlamentar, na última segunda-feira.

Iniciando seu tempo no Grande Expediente, Amintas exibiu alguns trechos da live, onde moradores do Loteamento Porto do Gringo expuseram suas dificuldades. Entre os problemas mais ouvidos e constatados, iluminação pública precária, ruas esburacadas e água fétida proveniente do esgoto no decorrer das vias.

“Fui convidado pela população do bairro Soledade para fazer uma visita àquele bairro, mostrar o caos que está a localidade. Visitei alguns loteamentos durante a live do “Nas Ruas”, que acontece nas minhas redes sociais todas às segundas. Em uma live a gente não tem muito controle sobre o que as pessoas dizem. Em alguns momentos uma pessoa começou a elogiar bastante o deputado Gilmar Carvalho, e a gente deixa, não estamos em campanha. Algumas pessoas criticaram o vereador do bairro, Fábio Meireles”, afirmou.

Depois do vídeo, Amintas fez algumas observações. “Este é o bairro Soledade. Eu visitei apenas dois loteamentos porque os mosquitos não deixavam a gente nem caminhar muito por lá. Durante a live não tivemos a intenção de denegrir a imagem de nenhum colega, mas não posso ser irresponsável com a população aracajuana. Se eu encontrei um problema e não mostro, estou sendo covarde. E eu não sou covarde com a população aracajuana”, afirmou.

Durante o momento destinado aos apartes, alguns parlamentares se pronunciaram sobre situação. O vereador Fábio Meireles (Cidadania), que foi citado por moradores, falou sobre sua atuação no bairro.

“O senhor até comentou na live ‘cuidado aí, cuidado pra não cair!’ porque aquela rua é ladeirada. Quando chove, por mais que se faça um paliativo, acaba. Uma coisa foi o bairro Soledade enqunto sofria os danos e não havia perspectiva alguma. Eu não prometo, eu me comprometo. Fiz, faço e sempre farei”, disse.

Os vereadores Elber Batalha (PSB) e Emília Corrêa (Patriota) usaram o tempo para congratular Amintas pelo trabalho exercido nas comunidades. Emília também comentou sobre a importância da atuação dos parlamentares em todos os cantos da cidade. Já Elber, criticou o executivo e a falta de priorização do setor diante das obras que necessitam urgência em alguns pontos da cidade.

“Não discuto que existem obras. O que eu discuto é uma falta de gerenciamento, de priorização. A gente sente falta de um prefeito operante, de um prefeito que chegue na rua de Fábio Meireles e diga: ‘essa comunidade não pode passar tanto tempo com a rua assim, essa obra tem que ser adiantada porque as pessoas precisam sair e entrar em casa’”, criticou.

Por fim, Cabo Amintas falou sobre a importância dos parlamentares assumirem suas limitações, já que são legisladores, não executores.

“A postura tem que ser de união. Acabou o tempo do ‘eleitor burro’. As pessoas já entendem o que o vereador pode e o que o vereador não pode. Não estou indo num bairro em busca de votos, não estou em campanha. Eu estou indo em busca de mostrar o que está acontecendo. Não falo nem de resolver o problema porque temos que assumir para o povo as nossas limitações. Vereador não pode fazer quase nada, ainda mais se for de oposição”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar