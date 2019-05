Obras da reforma da Assembleia Legislativa serão concluídas em julho

22/05/19 - 13:36:45

As obras de reforma da fachada e hall do edifício sede da Assembleia Legislativa e do anexo administrativo estão em fase de conclusão e a previsão é de que no próximo mês de julho de 2019, sejam entregues pela empresa responsável, a Construtora J J LTDA – EPP, mediante contrato celebrado.

Segundo o contrato de nº 022/2018, constitui objeto do contrato, a execução das reformas da fachada e hall do Palácio Construtor João Alves, localizado a Avenida Ivo do Prado S/N, em Aracaju e também do Anexo Administrativo situado à rua Maruim nº 65, conforme Projetos Arquitetônicos e Complementares, especificações e planilhas.

A obra total está orçada em 7 milhões 140 mil 486 reais e 33 centavos. “Foram 857 mil 564 reais e 2 centavos para a reforma do anexo administrativo; 330 mil 879 reais e 58 centavos, totalizando 1 milhão 188 mil, 443 reais e 60 centavos. Na fachada e hall, foram gastos 5 milhões 952 mil, 42 reais e 73 centavos”, informa o diretor-geral da Alese, Roberto Bispo.

Aditivo

Os serviços iniciados ano passado, deveriam ser executados e concluídos no prazo de nove meses conforme o cronograma físico-financeiro, mas sofreram um atraso. A engenheira Rafaela Lima informou que houve um aditivo de prazo de 90 dias e com isso, o prazo de finalização das obras é em julho de 2019.

“A gente teve um pouco de atraso por conta do barulho que fazia quando da realização das sessões e eventos no plenário e com isso os trabalhos tiveram de ser paralisados; então por conta dessas paradas precisou ser feito um aditivo de 90 dias, mas os serviços estão sendo realizados e a previsão é de serem concluídos em julho próximo”, afirma.

Ela explicou que toda a fachada do prédio da Alese, localizado à Praça Fausto Cardoso já foi feita. “A parte de pele de vidro e os armários da parte metálica já foram concluídos. A calçada e a nova rampa estão sendo feitas agora e no anexo administrativo e posto de saúde, as obras já estão na fase de acabamentos”, ressalta.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Alese