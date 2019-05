Operação policial é realizada em Campo do Brito, Macambira e São Domingos

22/05/19 - 05:20:28

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio da 1ª Companhia do 3º Batalhão realizou mais uma operação de segurança pública e intensificou o policiamento nos municípios de Campo do Brito, Macambira e São Domingos, com o objetivo de coibir a prática de crimes.

As ações dessa segunda-feira (20) contaram com um efetivo formado por policiais do serviço operacional e administrativo, distribuído, principalmente, nos horários e nas localidades com maior incidência criminal.

Na oportunidade foram realizadas centenas de abordagens, incluindo revista a pessoas, carros de passeio e veículos de transporte coletivo.