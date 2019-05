Operação Tapa-Buraco chega a cinco municípios no interior do estado

As rodovias que ligam os municípios de Pedra Branca, Riachuelo e Malhador, (SE 245) e a que liga Boquim à Estância (SE 282) passam por manutenção da Operação Tapa-Buraco nesta terça-feira (21). É a continuidade do trabalho de recuperação da malha viária, feito pelo governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Sustentabilidade (Sedurbs), com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE).

O diretor-presidente do DER, Ancelmo Souza, explica que a operação vai cobrir todas as regiões do Estado. “A operação começou no dia 24 do mês de abril e em menos de um mês já cobriu mais de 200 km de rodovias, dos 2.200 km de rodovias pavimentadas em Sergipe. Estamos com quatro equipes trabalhando”, informa.

Os trechos que ainda prosseguem com a operação são as rodovias Umbaúba/Itabaianinha (SE-290) e Riachão do Dantas/Tobias Barreto (SE-170), Canindé de São Francisco/ Divisa com Paulo Afonso (SE 230) e serviços de roçagem mecânica nas rodovias Santa Luzia do Itanhy/ Indiaroba (SE 368) e Pedrinhas/Arauá (SE 285).

Com investimentos mensais na ordem de R$ 400 mil, a intenção do governo do Estado é executar a operação em todas as rodovias estaduais onde se fizer necessário o serviço. Para isso, está sendo disponibilizado o número de telefone 0800 284 9016, em que, no período das 7h às 13h, de segunda à sexta-feira, o cidadão pode obter informações sobre onde a Operação Tapa-Buraco está atuando.

Além disso, a população também pode obter informações através dos canais de atendimento [email protected] e [email protected] a respeito de outros serviços executados pelo órgão estadual, bem como comunicar ao DER sobre algum problema existente nas rodovias.