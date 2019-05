Órfãos da Terra- Camila vê Jamil com Basma e provoca: ‘Laila conhece sua nova amiga?’ A ex-camareira se espanta ao ver o marido da prima com a empresária síria

22/05/19 - 23:59:03

Camila (Anaju Dorigon) já passou por muita coisa nessa vida. Mas nem assim consegue deixar seu jeito malicioso de lado. Depois de ver Basma (Dalila – Alice Wegmann) saindo do quarto de Paul (Carmo Dalla Vecchia), a filha de Rania(Eliane Giardini) terá outra surpresa em Órfãos da Terra. Ao sair do hotel onde trabalhou como camareira, ela se depara com Jamil almoçando com Basma e, claro, não vai pegar leve com o rapaz.

Camila provoca Jamil ao vê-lo com Basma

Camila está desconfiada de Basma desde a primeira vez que a viu. Agora, ela se depara com Jamil almoçando ao lado da empresária e fica sem entender a relação dos dois.

Acompanhada de Paul, Camila vai em direção à síria. Basma, que finge não saber do parentesco entre os dois, apresenta Jamil à moça.

O libanês fica surpreso e um pouco constrangido ao ver a prima de sua esposa por lá. E ela, é claro, não deixa a situação passar batida.