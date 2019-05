Padrinho do GACC, Xanddy, vai receber título de Cidadão Sergipano

O músico Xanddy, líder do grupo Harmonia do Samba, que é padrinho do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) e embaixador das crianças que lutam contra o câncer em Sergipe vai receber o título de Cidadão Sergipano. O projeto de Lei que foi aprovado por unanimidade é do deputado estadual Adelson Barreto Filho. A honraria vai ser concedida no dia 3 de junho na Assembleia Legislativa de Sergipe.

“O Xanddy tem uma ligação forte com o GACC e se tornou padrinho em 2003 quando visitou a instituição, ficou sensibilizado e logo se prontificou a ajudar. A situação era bem delicada na época e ele fez um show beneficente e toda a renda arrecadada foi destinada ao GACC que começou a se reerguer. Com a renda, nós mudamos o local da Casa de Apoio e montamos o nosso Telemarketing. O GACC ganhou um fôlego para oferecer um tratamento mais humanizado às crianças. E o Xanddy continuou abraçando a instituição. Sempre faz questão de visitar as crianças, foi até no hospital e sempre liga para saber notícias. Ele é um grande ser humano e merece muito esse título de Cidadão Sergipano”, comemora Fred Gomes, Supervisor de Comunicação do GACC.

O deputado Adelson Barreto Filho conhece de perto o trabalho realizado pelo GACC e disse que o comprometimento de Xanddy com a instituição despertou a sua atenção. “Sinto-me honrado pela propositura cuja motivação se dá a relevância dessa sintonia que tem o artista, padrinho, parceiro, embaixador do GACC. Manuel Alexandre Oliveira da Silva, ou simplesmente Xanddy, que tem revertido no salvamento de muitas vidas. A vontade de ajudar a quem precisa, estender a mão ao próximo nos move e rega meu interior”, orgulha-se.

“Conheço a história dessa instituição séria, comprometida no combate ao câncer infanto-juvenil e conheço as dificuldades e todo apoio estabelecido a essa causa. Conheço Fred Gomes, Ulla Ribeiro e voluntários de perto vejo a luta para aumentar a expectativa de vida e garantir a oferta do tratamento aos jovens e crianças diagnosticados com o câncer. Sou testemunha dessa tarefa missionária realizada desde 1999. Conceder o título de cidadão sergipano a Xanddy é dizer que em nosso coração mora a gratidão por tudo que ele fez e faz em prol da vida e das famílias que são assistidas pelo GACC. É reconhecer sua colaboração quando em determinada ocasião prestes a fechar as portas por uma crise falível. Ele foi instrumento de Jesus, desta vez não musical. Mas de transformação”, reconhece.

