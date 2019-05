PML concede um dos maiores reajustes salariais a professores na história

22/05/19 - 04:59:44

Embora a categoria dos professores de Lagarto tenha recebido outros benefícios considerados importantes, ao longo dos últimos anos, o reajuste concedido desta vez pela prefeita Hilda Ribeiro teve duas características que chamam a atenção: primeiro, o tempo recorde com que ele foi concedido, e em segundo lugar foi um valor que, proporcionalmente, ficou superior a outros já concedidos.

Além do mais, a atual administração, desde o momento em que a prefeita Hilda Ribeiro assumiu, isso em 7 de março deste ano, tem provocado constantes reuniões e colocado propostas para avaliação e análise dos professores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (SINTESE) e seus dirigentes.

Em assembleia na manhã de segunda-feira, 20, o SINTESE aprovou, em maioria absoluta e também em tempo recorde, o percentual de aumento oferecido pela Prefeitura de Lagarto. Após a aprovação do Poder Legislativo, o salário dos professores será acrescido de 8%.

O aumento garantido pela Prefeita Hilda foi praticamente o dobro do reajuste nacional do piso do magistério para este ano, que é de 4,17%, e consegue minimizar a defasagem salarial deixada por gestões anteriores. “O projeto da Prefeitura é avançar na recomposição da carreira do magistério e na melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, acrescentou a Chefe do Executivo.

A conquista foi fruto de diálogo conduzido diretamente pela prefeita Hilda Ribeiro e os representantes do Sintese. Também foi levado em consideração a análise do impacto na receita do município realizado em conjunto pelas secretarias de Finanças, Planejamento e Orçamento, para que o pagamento dos salários continue sendo realizados em dias.

DIÁLOGO COM SINTESE CONTINUA – O diálogo entre a Prefeitura de Lagarto e o SINTESE está cada vez mais sintonizado. Prova disso é que, depois da aprovação da proposta do município de reajuste do piso, hoje, 21, a prefeita Hilda Ribeiro e os professores representantes do sindicato alinharam outros assuntos importantes para a categoria.

“Estamos sempre dispostos a ouvir os professores, a classe estudantil e todos os trabalhadores da educação para traçar estratégias para melhoria da qualidade do ensino no nosso município. Hoje foi dia de tratar sobre Ideb, gestão escolar, infraestrutura das unidades de ensino e, principalmente, mais ações, como a do reajuste do piso, de valorização da categoria docente”, ressaltou a prefeita.

Além da prefeita e dos coordenadores do SINTESE Nazon Barbosa, Irineu Oliveira e Benizário Júnior, o encontro contou com os secretários Eduardo Maia (Educação), Adriel Alcântara (Planejamento), Bianca Ribeiro (Administração), Euzébio Francisco (Articulação Política) e Noel Sousa (Desenvolvimento Urbano).

Fonte e foto assessoria