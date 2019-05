Policias da 9ªDM prendem acusado de roubo no CRAS do Santa Maria

22/05/19 - 09:09:33

O suspeito confessou ter praticado outros crimes na região

Policiais da 9º Delegacia Metropolitana (9ª DM) prenderam na tarde desta terça-feira, 21, Márcio Pinto Lima, acusado de roubar funcionária do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no bairro Santa Maria.

Segundo o delegado Gilberto Guimarães, no dia 16 de novembro de 2018, Márcio foi armado até o CRAS e roubou um aparelho celular de uma funcionária. No dia seguinte, o suspeito jogou as roupas utilizadas na ação em um matagal e no domingo, 18, vendeu o aparelho subtraído da vítima.

O acusado, em seu interrogatório, confessou ter praticado outros crimes na região e irá responder por roubo qualificado. Ele encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP