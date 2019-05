Prefeitura divulga Aracaju e festejos juninos em Salvador

22/05/19 - 17:01:21

Com o anúncio do prefeito Edvaldo Nogueira, confirmando a realização do Forró Caju 2019, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), participa, até a próxima sexta-feira, 26, do “Vem Sentir Sergipe – O país do Forró”, no Shopping da Bahia, em Salvador. A ação tem como objetivo promover Sergipe como destino junino e potencializar a divulgação dos atrativos turísticos, mostrando aos frequentadores do shopping baiano trio pé-de-serra, casal de dançarinos juninos, artesanato, culinária e apresentações artísticas.

Na abertura do evento, Aracaju ganhou importante espaço na mídia baiana, com o secretário Marlysson Magalhães concedendo entrevista para a TV Baiana, emissora de televisão afiliada à TV Cultura, e também para a jornalista Heloisa Braga, para o programa Excelsior Turismo.

Marlysson destacou a realização do Forró Caju 2019, a Marinete do Forró, as belezas da cidade e a variedade cultural encontrada na área dos mercados centrais, recebendo a concordância e elogios da jornalista Heloisa Braga, especializada em turismo e com mais de 30 anos de atuação. “É impressionante como Aracaju está bem preparada para receber os turistas, aquela Orla, com Oceanário, equipamentos esportivos, bares, restaurantes, uma gastronomia variadíssima, uma hotelaria, vocês estão de parabéns, impressionante como Aracaju está preparada para receber a gente e como é bom estar lá”, enalteceu.

Compartilhando o estande disponibilizado pela Secretaria de Estado do Turismo, a diretora de Turismo da Semict, Luciana Kariny, informou que fará divulgação de Aracaju com a entrega de folder informativo sobre os atrativos da cidade e sensibilização dos baianos para os festejos juninos na capital, especialmente o Forró Caju, que, conforme anúncio do prefeito, acontecerá nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho. “Nos preparamos para mostrar aos baianos os atrativos da nossa cidade através de um vídeo institucional, distribuição de 2 mil folders e promoção do nosso Forró Caju no momento de entrega do nosso material no estande. Além disso, vamos participar de capacitação com 40 agentes de viagens e operadores de turismo da Bahia”, explicou Luciana.

Segundo Marlysson Magalhães, a participação da Semict nessa ação demonstra a atenção da gestão municipal em divulgar Aracaju para um potencial emissor de turistas, como é a Bahia, e ratifica o entrosamento e esforço institucional entre a Prefeitura e o Governo do Estado para a realização de ações conjuntas visando o fortalecimento do turismo. “Temos uma ligação histórica com a Bahia, um estado irmão, e é importante buscar cada vez mais aproximação com o turista baiano, que adora nossa cidade, por isso estamos aqui, divulgando nossos atrativos, reforçando laços, e dizendo que teremos o Forró Caju 2019. Destaco ainda a importância da somação de esforços entre a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado em prol do turismo. Nossa presença em Salvador, compartilhando estande da Setur, é fruto desse bom entendimento e nossa meta é buscar mais ações onde possamos atuar juntos”, frisou o secretário.

Por Tirzah Braga

Foto: Setur e Semict