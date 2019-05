Prêmio Setransp de Jornalismo homenageia a imprensa sergipana

22/05/19 - 04:51:48

Emoção e reconhecimento definem a 9º edição do Prêmio Setransp de Jornalismo ano VIII realizada no Radisson Hotel na última quinta-feira, 16. O evento teve como tema ‘Transporte coletivo e a influência sobre a vida das pessoas’ e tem a finalidade de estimular o debate e a reflexão sobre assuntos que envolvem o transporte coletivo, assim como reconhecer os talentos da imprensa sergipana.

De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju ( Setransp), Alberto Almeida, todos os anos o prêmio reúne reportagens de alto nível retratando a realidade da mobilidade urbana em Aracaju. “A cada ano esse prêmio traz o setor de transporte como pauta, então tem sido muito satisfatório poder estimular e homenagear a imprensa que trata de assunto tão importante como a mobilidade urbana, e, que, muitas vezes é esquecido, sendo tratado, na maioria das vezes, quando se tem algum problema, mas é preciso lembrar do setor a todo o momento. Ele é o elo de acesso entre as pessoas e os serviços. É a maior ligação das pessoas à todos os serviços públicos, como escola, saúde, trabalho, namoro, faculdade, entre outros”, definiu o presidente.

Bastante concorrido, o prêmio contou com a participação 35 jornalistas e 55 trabalhos produzidos em 2018 e início de 2019, que concorreram em seis categorias: Texto reportagem, Vídeo reportagem, Áudio reportagem, Melhores fotos e Melhores imagens, além de Reportagem laboratório, feitas por estudantes de Jornalismo.

Homenageado

Todos os anos, o Prêmio Setransp homenageia uma personalidade de destaque na sociedade por relevância nos serviços prestados. Nos últimos anos, foram homenageados o presidente de entidade beneficente, Almir do Picolé, a promotora de Direitos Humanos do Ministério Público, Berenice Andrade, o diretor executivo, José Carlos Amâncio, entre outros. Este ano, a menção honrosa foi para a supervisora do Sest Senat, em Aracaju, Danielle Queiroz, reconhecida pelos 18 anos de trabalhos dedicados ao setor do transporte público coletivo.

Vencedores

Conheça a relação de profissionais de diversos segmentos do jornalismo que levaram o prêmio para casa:

Texto Reportagem –

1° lugar – Anderson Barbosa – Portal G1

2° lugar – Igor Matheus Pinheiro de Mendonça – Portal Infonet

3° lugar – Leonardo Gomes Barreto – Fan F1

Áudio Reportagem –

1° lugar – Magna Santana – Fan FM

2° lugar – José Antônio Barroso Guimarães – Fan FM

3° lugar – José Aparecido Santana da Silva – Xodó FM

Vídeo Reportagem –

1° lugar – Anna Paula Ferreira – TV Sergipe

2° lugar – Aline Cristina Aragão – Tv Atalaia

3° lugar – Claudia Brito – Tv Atalaia.

Melhores Fotos –

1° lugar – Jorge Henrique de Oliveira – Fan F1

2° lugar – José Victor Siqueira – Portal Infonet

3° lugar – João Vieira Neto – Cinform

Melhores Imagens –

1° lugar – Andre Luiz M. de Andrade – TV Atalaia

2° lugar – Marcos Jose Nunes Andrade – TV Sergipe

Reportagem Laboratório –

1° lugar – Francielle Souza Nonato – Contexto Online

2° lugar – Juliana Melo de Santana – Rádio UNIT

3° lugar – Danilo dos Santos Siqueira – Rádio UNIT

Fonte e foto Setransp