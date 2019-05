SSP promove o II Seminário Técnico Final na quinta-feira, dia 30 de maio

22/05/19 - 08:37:04

Na próxima quinta-feira, 30 de maio, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) promoverá o II Seminário Técnico Final na Academia de Polícia Civil (Acadepol). O objetivo do evento é apresentar os resultados referentes às pesquisas realizadas nos últimos anos, no campo da segurança pública, em parceria com instituições de ensino superior de Sergipe.

Serviço:

O quê: II Seminário Técnico Final – referente às pesquisas realizadas nos últimos anos, no campo da segurança pública em Sergipe;

Quando: quinta-feira, 30 de maio, às 8h;

Onde: Academia de Polícia Civil (Acadepol), situada na Avenida Tancredo Neves, nº 5615, Bairro Jabotiana, Aracaju/SE;

Informações: Assessoria de Comunicação da SSP, por meio dos números (79) 3216-5487 / 98819-4625 / 98806-9299.

Por PM/SE