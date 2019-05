Zezinho Sobral se irrita e diz ao colega Georgeo Passos: “não é só o G4 que trabalha na Alese”

22/05/19 - 08:03:29

Os deputados estaduais, lideres da situação e oposição, Zezinho Sobral e Georgeo Passos, respectivamente, durante entrevista na manhã desta quarta-feira (22) não se entenderam quanto a denúncia sobre o uso de fios para sutura e que segundo um médico ginecologista, não seria de boa qualidade.

Isso acabou por fazer com que os dois líderes acabassem trocando farpas, embora sem exageros e sem ataques pessoais, Zezinho disse que “não é só o G4 que trabalha”, enquanto Georgeo dosse que a Comissão de Saúde e reuniu apenas uma vez.

Para Georgeo Passos, a situação precisa ser apurada, já que a denuncia é grave, porém segundo ele, é preciso que a Comissão de Saúde da Alese se manifeste. O líder da oposição informou que a Comissão de Saúde se reuniu apenas uma vez e que é preciso atenção sobre a denúncia do médico.

Já o deputado Zezinho Sobral acabou se irritando com a declaração do colega ao informar que a Comissão pouco se reúne. “É preciso que os colegas se respeitem. Todos os deputados trabalham e não é apenas os deputados do G4 que trabalham. Os 24 deputados trabalham. Os outros também trabalham com ética. Não é só G4, G5, G22 que trabalham e sim todos”, desabafou Zezinho.

Sobre a denúncia feita pelo médico, Georgeo acabou fazendo um pronunciamento onde afirmou que “me pareceu ser algo real e entendo a reação do líder em defender o governo, mas nada justifica o que aconteceu. A gente vai pedir aos membros da Comissão de Saúde que aprovem um requerimento convidando o médico Luís Eduardo para que ele venha à Alese expor o que viu e a gente possa encontrar uma solução. Não foi a primeira vez que isso aconteceu”, disse.