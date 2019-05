Homens rendem funcionário de joalheria e levam malote com dinheiro e joias em shopping

Dois homens armados renderam na tarde desta quarta-feira (22) um funcionário de uma joalheria, localizada em um shopping do Bairro Coroa do Meio, em Aracaju, e o obrigaram a entrar no carro dos assaltantes.

Após ser rendido, a vitima foi levada pelos marginais que logo em seguida, após se apossarem das jóias e dinheiro que estavam em um malote, o liberaram em uma rua no Bairro Jardins.

O valor roubado pelos assaltantes ainda não foi calculado.

A assessoria de comunicação do shopping informou que está colaborando com a investigação.

O Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) foi comunicado do fato e está investigando o caso.