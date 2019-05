A Dona do Pedaço- Régis (Reynaldo Gianecchini) surpreende Maria da Paz (Juliana Paes) com um beijo. Playboy flagra a moça chorando após ter sido demitida da casa de sua mãe

23/05/19 - 22:42:27

No capítulo anterior de A Dona do Pedaço, Maria da Paz (Juliana Paes) conseguiu arranjar, com a ajuda de Marlene (Suely Franco) um emprego de doméstica assim que chegou a São Paulo. No entanto, os serviços na casa de Gladys (Nathalia Timberg) não duraram muito tempo. Após ter visto a funcionária desmaiar no primeiro dia de trabalho, a perua chamou um médico em domicílio, que diagnosticou qual era o “problema” de Maria: gravidez.

Maria da Paz perde o emprego

Diante da novidade, Gladys logo volta atrás em sua decisão e diz que não há espaço para uma criança em sua casa. Maria da Paz se desespera e implora pela compreensão da patroa: