23/05/19 - 21:51:59

Carlinhos Maia, conhecido como o ‘Rei do Instagram’, saiu da rede social na noite desta quinta-feira (23) após discutir com Whindersson Nunes. O humorista se tornou alvo de críticas depois de afirmar que o youtuber estava com inveja de seu sucesso e de debochar de sua depressão.

Ele usou suas redes para pedir desculpas horas mais tarde, mas acabou desativando o perfil. Em seu Twitter, justificou: “O Carlinhos fez milhões de coisas boas, o Carlinhos errou e erra sempre, o Carlinhos vai errar até o último dia da vida, o Carlinhos se arrepende, chora, tudo isso tem um por que maior. Deus eu te respeito, e esperarei o teu tempo, mas agora eu saio de cena! Até já”

Após alguns internautas perguntarem se o perfil havia saído do ar, Carlinhos confirmou que tomou a decisão de desativá-lo e focar em seu marido, Lucas Guimarães, com quem se casou na última terça-feira (21) e agora estão em lua de mel.

Lucas, inclusive, usou seu próprio perfil depois que Carlinhos desativou para defender o amado, afirmando ter “propriedade para falar porque são quase 10 anos da minha vida”.

“Eu sei quem é Carlinhos”, disse em parte dos vídeos. “Eu convivo, eu durmo com ele todos os dias e eu jamais estaria com alguém que não fosse também verdadeiro, que não correspondesse minhas expectativas como ser humano”, afirmou.

Sabem por que a gente demorou tanto para assumir? Eu tinha medo, tenho não, tenho medo da maldade humana, dos comentários, tudo isso entristece a gente porque somos feitos de carne e osso. Tem gente na internet que acha que somos robôs, que a gente não lê as coisas”, continuou o desabafo.