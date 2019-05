Correios são finalistas no The World Post & Parcel Awards 2019

23/05/19 - 16:54:58

Os Correios estão entre os finalistas do The World Post & Parcel Awards 2019, premiação internacional que corresponde ao Oscar dos correios de todo o mundo. Os vencedores serão anunciados no dia 18 de junho, na Irlanda.

A empresa está concorrendo na categoria Customer Service com a megaoperação de entrega de kits para a TV digital, contratada pelo projeto Seja Digital. Na operação, foram entregues mais de 10 milhões de kits a beneficiários de programas sociais do governo federal, em todo o Brasil. Além da entrega, os Correios promoveram o treinamento dos usuários para instalar o equipamento e receber o sinal digital na TV aberta.

Para entregar os kits, desde 2016 os Correios mobilizaram mais de 1.500 agências, em 791 municípios. A operação envolveu cerca de oito mil profissionais em todos os estados brasileiros, com exceção do Distrito Federal.

Fonte e foto assessoria