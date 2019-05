Decisão do PT só em setembro

23/05/19 - 00:57:31

Diógenes Brayner – [email protected]

O presidente regional do PT em Sergipe, deputado federa João Daniel, demonstra total tranquilidade em relação aos destinos da legenda em Sergipe, principalmente sobre as eleições municipais do próximo ano. Não vê qualquer tipo de movimento dentro das bases partidárias e em sua cúpula, capaz de interferir em alguma decisão da sigla para a sucessão, principalmente em Aracaju. Para Daniel, o “PT em Sergipe está em paz”.

Não se pode desconhecer que os Diretórios do PT são bem organizados e as decisões tomadas são seguidas mesmo por aqueles que não concordavam antes delas serem adotadas. Depois de batido o martelo, todos se unem e começam a trabalhar a partir de determinado projeto. Já foi mais rigoroso nessa disciplina. Hoje uma ou outra tendência se rebela quando são vencidas. Antes da decisão tomada, todas as manifestações são permitidas e levadas à discussão.

Mas, segundo João Daniel, há uma decisão já tomada pelas lideranças de que tudo se realizará depois de setembro. Talvez até no início do próximo ano: “quem quiser falar que fale mas a decisão mesmo será em instância superior”. Membros do PT que já se revelam dispostos a disputar a Prefeitura de Aracaju estão agindo e conversando muito com outras siglas, mas a direção estadual não liberou qualquer contato ou abriu alguma perspectiva de composição.

João Daniel lembrou que o Partido dos Trabalhadores participa da administração de Edvaldo Nogueira (PCdoB) e não seria correto passar por cima dos entendimentos políticos, sem uma decisão concreta da sigla. Apesar dessa participação, tem petista bem estrelado que não leva essa participação em consideração, o que dificulta já agora um bom relacionamento.

Mas uma coisa estará certa, se nas discussões e congresso da cúpula do partido ficar decidido o lançamento de candidatura própria à Prefeitura de Aracaju, o PT entrega tudo e anunciará o afastamento de Edvaldo Nogueira. Isso, lógico, depois que acontecer o congresso regional do partido e se decidir, por absoluta maioria, que a convivência com o prefeito está definitivamente encerrada.

MDB em discordância

Membros do MDB não concordam com o ex-governador Jackson Barreto, quando ele mostra que o partido em Sergipe é contra o presidente Jair Bolsonaro e lhe faz críticas políticas que podem prejudicar o Estado.

*** Os emedebistas acham que Jackson esqueceu o que sofreu no Governo Temer, com o boicote do Planalto quando ele foi governador de Sergipe.

Liberdade necessária

O ex-deputado Sérgio Reis (foto), vice-presidente regional do MDB, diz que Jackson Barreto tem toda liberdade para pensar o que quiser a respeito do presidente Bolsonaro e seus filhos, mas seu posicionamento não influi na decisão oficial do partido.

*** Sérgio diz que Sergipe é pequeno, está em crise financeira e precisa de uma boa relação com o presidente Bolsonaro. Acha que JB deve colocar a ideologia de lado.

Gama se mantém MDB

O ex-prefeito João Augusto Gama (foto), do MDB, disse ontem que vai permanecer no partido e faz crítica a Bolsonaro: “Ele só dá importância a armar a população e não à grande necessidade de reforma para o País”.

*** Gama, entretanto, diz que torce para que o Governo de Bolsonaro dê certo

Que caia água na moringa

Partidos da base aliada ao Governo acham que um Estado pequeno como Sergipe não pode expor ideologias que sirvam de impedimento para que o Planalto veja com indiferença os recursos para o Estado.

*** Em seus discursos, o governador Belivaldo Chagas diz claramente que quer “que caia água na moringa”. Mas com críticas a Bolsonaro não vai cair.

Lorenzoni quer Machado

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (foto) do DEM, demonstrou entusiasmo grande ao receber o ex-deputado José Carlos Machado, ontem, em seu gabinete. Disse-lhe: “você tem que retornar para o nosso partido”.

*** Ao lado de Machado, o ministro telefonou para o prefeito de Salvador, ACM Neto, e lhe avisou: “vamos trabalhar para o retorno de Machado ao DEM”. ACM concordou na hora: “é um grande nome”, disse.

Maia tem mesma empolgação

O mesmo tratamento José Carlos Machado recebeu do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), que também o quer filiado ao partido: “Não há razão para você ficar fora do DEM”, disse-lhe.

*** Na verdade só não está havendo empolgação por parte do Diretório Estadual, o que é muito estranho.

Gilmar já está decidido

O deputado estadual Gilmar Carvalho já confidenciou a aliados que “não ficará no PSC por hipótese alguma”, apesar de ter lançado sua pré-candidatura a prefeito de Aracaju pela legenda.

*** Gilmar está decidido a filiar-se ao DEM e terá uma conversa com o prefeito de Salvador, ACM Neto. Gilmar gamou pelo partido.

Garibaldi também é convidado

Ontem em Brasília o deputado estadual Garibaldi Mendonça esteve com a senadora Maria do Carmo (DEM), acompanhado de José Carlos Machado. Foi convidado a se filiar no partido e até demonstrou interesse, mas não confirmou nada.

*** Uma coisa está decidida: No MDB o deputado Garibaldi não fica mais.

Reunião com governadores

O governador Belivaldo Chagas (PSD) viaja hoje à noite a Recife e participa amanhã de reunião dos governadores do Nordeste com o presidente Jair Bolsonaro. É uma reunião da Sudene, que acontece no Instituto Ricardo Brennand.

*** Serão discutidas questões do Nordeste, principalmente que os Estados tenham acesso ao dinheiro do Fundo Constitucional do Nordeste.

*** Os governadores tomam café juntos amanhã e discutem pautas da reunião.

Ainda não é bom

O deputado federal Fábio Mitidieri diz que Bolsonaro alterou o decreto das armas, mas ainda não é bom. Tem muita permissão sem cabimento, como menores com mais de 14 anos poderem praticar tiros.

*** – Facilitar o acesso a armas de fogo não aumenta a segurança, disse.

Atrasa Bolsa Família

Heleno Silva (foto), do PRB, diz que ao reconhecer que pode atrasar o pagamento do Bolsa Família, O Governo “nos deixa em estado de alerta”. Não podemos permitir que isso aconteça, pois esse benefício significa grande ajuda para milhões de famílias pobres do país.

*** – Estarei vigilante para, junto com a nossa bancada do republicanos, não permitir que isso aconteça, disse Heleno.

Ulices não é candidato

Presidente do TCE, Ulices Andrade (foto), disse ontem que é inoportuno falar em disputar o Governo do Estado em 2022. Ulices torce para que “Belivaldo Chagas faça uma grande administração e resolva a questão econômica de Sergipe”.

*** Reconhece que esse trabalho precisa de “esforço brutal” e aproveita para agradece os gestos de amigos em torno do seu nome.

Assalto teria sido armação

Ata o momento a Polícia não deu qualquer pista sobre o assalto que ocorreu no posto Petrox, da Avenida Beira Mar. Os ladrões renderam o motorista e levaram R$ 170 mil que estava com a vítima no carro que abastecia.

*** Até mesmo policiais acham que o assalto foi armação para desviar o dinheiro, feita pelo próprio dono da grana. E a polícia concordou?

Samuel fala sobre turismo

Deputado Capitão Samuel (foto) reclamou, ontem, que depois do casamento de Carlinhos Maia, no Karrancas, mostrando todas as belezas que entendíamos de Sergipe (Canindé), como sendo de Alagoas.

*** – Realmente precisamos sentar e construir uma política estratégica de turismo. Vou visitar o secretário Zé Franco Filho na próxima semana, disse.

Deu nos grupos sociais

/// Imunidade nas redes – O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que as manifestações públicas de deputados e senadores nas redes sociais também estão cobertas pela “imunidade parlamentar” prevista na Constituição.

*** A questão foi decidida ontem, em uma interpelação judicial protocolada pelo Psol contra a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP). A sigla solicitou que a deputada esclarecesse uma postagem feita no Twitter. Com o entendimento, o ministro determinou o arquivamento da ação do Psol.

///Deputados fazendo selfies – Os deputados federais votaram ontem uma das medidas provisórias mais relevantes do ano: a 870, que reduziu de 29 para 22 o número de ministérios.

*** A MP 870 também retirou do ministro Sergio Moro (Justiça) o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que ficou com o ministro Paulo Guedes (Economia).

*** E o que faziam os deputados? Durante a votação, muitos políticos ficavam falando sozinhos e olhando para o celular, gravando lives ou fazendo selfies.

///Novo decreto sobre armas – O governo federal publicou ontem novo decreto que altera regras do decreto que trata da aquisição, cadastro, registro, posse, porte e comercialização de armas de fogo no país. Em nota, o Palácio do Planalto informou que as mudanças foram determinadas pelo presidente Jair Bolsonaro “a partir dos questionamentos feitos perante o Poder Judiciário, no âmbito do Poder Legislativo e pela sociedade em geral”.

*** Entre as alterações está o veto ao porte de armas de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns.

///Centrão se divide sobre Coaf – Os partidos do Centrão ficaram divididos na votação que retirou o Coaf do Ministério da Justiça na noite desta quarta-feira. Parte das siglas deu larga vantagem dos votos contra o governo, como o Solidariedade (78,6%) e o PP (69,2%), mas na outra ponta o PSD entregou maioria (83,3%) a favor do pedido de Sergio Moro.

*** Entre os partidos que compõem o Centrão, o PRB e MDB também foram contra o governo. O PTB entregou quatro votos para cada lado.

Batendo um bom papo

Não pode estornar – Ex-ministro Carlos Ayres Britto diz que quando o Estado paga uma dívida civilizatória, não pode estornar esse pagamento e voltar a ser devedor.

Festejos juninos – Fábio Mitidieri (PSD) disse que os festejos juninos recebem toda a sua atenção. Ele ontem esteve no Ministério do Turismo para tratar das festas.

De Férias – O prefeito Edvaldo Nogueira já está na Europa, onde curte férias ao lado da família e retorna na próxima semana.

Deu continuidade – Nitinho Vitalle, em seu segundo dia de prefeito interino, despachou ontem do gabinete com auxiliares e deu continuidade à administração.

Matadouro aberto – Líderes políticos de Cedro de São João querem o matadouro da funcionando. Sem matadouro as cidades estão correndo risco com abate de animais.

Melhor para si – Alguns desencontros entre pensamentos políticos dos mesmos blocos em Sergipe. Cada um está buscando o que é melhor par si.

Cria surpresa – O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) surpreendeu com a informação de que pretende ser candidato a prefeito de Aracaju.

George retorna – O radialista George Magalhães vai retornar aos microfones, com programa na Fan FM, em Carmópolis, a partir de segunda-feira.

Podres poderes – Os podres poderes estão se digladiando e usando suas forças possíveis para destroçar o País em favor deles e de seus apaniguados. Cansou!