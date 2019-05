DEPUTADO QUER O FIM DA COBRANÇA DE TAXA POR CANCELAMENTO PASSAGEM

23/05/19 - 05:35:40

Fábio Reis propõe isenção de cobrança de taxas por remarcação ou cancelamento de passagens

O deputado federal Fabio Reis (MDB/SE), coordenador da bancada sergipana, apresentou na tarde desta quarta-feira (22), o Projeto de Lei 3073/2019 que proíbe as empresas aéreas de cobrarem taxas e multas por remarcação ou cancelamento de passagens, quando solicitado até 30 dias antes do prazo.

O projeto altera a Lei 7.565/86 do Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitando um direito do consumidor que, não raras vezes, chega a ser penalizado em até 100% do valor da passagem no caso de mudança de datas.

Segundo Fabio Reis, essa prática, além de se caracterizar um abuso contra o consumidor, provoca injustiças contra o cidadão. “Há ocorrências comprovadas de que devido a problemas inesperados de doenças, quer sejam do próprio passageiro ou de alguém da família, o consumidor não teve o direito de trocar a passagem de forma gratuita, tendo que pagar um valor exorbitante em taxas e multas para a remarcação”, argumentou o parlamentar.

O deputado espera que a Câmara dos Deputados trate o assunto em regime de urgência, já que o Brasil tem uma das passagens aéreas mais caras do mundo.

Fonte e foto Assessoria de Imprensa