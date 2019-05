DEPUTADOS MAIS RANQUEADOS ENTRE OS MELHORES DO BRASIL, VISITAM ARACAJU

23/05/19 - 12:36:01

O Partido Novo vem surpreendendo positivamente o cenário da política nacional, indo na contramão das práticas da velha política, levando aos espaços de poder uma mentalidade absolutamente nova e disruptiva, ganhando a admiração dos que acompanham de perto o cenário tantas vezes tenebroso do que acontece em Brasília, visto que o Partido Novo, por pensar fora da caixa e agir diferente, vem contabilizando um dado histórico e muito revelador que o distingue : ter seus representantes no congresso nacional, no topo do ranking dos melhores deputados do país.

Por isso, para trazer essa experiência vivida por esses dois congressistas que decidiram sair da condição de cidadãos comuns, indignados com a realidade do país, adentrando para a política com um único objetivo: fazer a diferença e fazer bonito, ocorrerá hoje, 23 de maio, às 19 horas, no Delmar hotel, um encontro gratuito e aberto a todos os cidadãos, trazendo para bem perto dos aracajuanos, os temas que têm mexido com a política nacional.

Paulo Ganime (RJ) e Tiago Mitraud (MG) elencados entre os melhores representantes do país, tratarão de temas que estão na ordem do dia na agenda política, econômica e social do Brasil, onde contarão um pouco dos bastidores de Brasília, de suas atuações e também incentivarão os cidadãos de bem a participarem da política, retirando a figura dos políticos profissionais que, em sua maioria, usam o poder em benefício próprio, mostrando que é possível sim, ocupar os espaços para gerar as transformações necessárias, sem necessidade de ser amigo do rei, apadrinhamento ou indicação. Irão contar como o Novo transita incólume e sem mistura, fato que vem surpreendendo positivamente o Brasil.

Os dois parlamentares, mostrarão que é possível para o cidadão comum adentrar para a política, munidos apenas de ética, capacidade e bons propósitos para fazer a diferença e gerar as transformações tão requeridas. Eles que de cidadãos comuns, ao adentrarem no congresso, já em seus primeiros mandatos, ocupam o seleto grupo dos melhores deputados federais do Brasil.

Na oportunidade, falarão de temas como:

– 100 dias de governo

– Próximos desafios do Novo (projetos de lei, reformas, etc)

– Bastidores de Brasília

– Atuação ética- sim, é possível

– Renovação política- uma necessidade urgente

– Perspectivas para 2020

– Incentivo aos sergipanos a fazerem parte da construção de uma nova política entre outros temas

O evento será aberto também para perguntas dos participantes, numa troca de experiências salutar e democrática

Inscrições gratuitas

Por Simone Donald