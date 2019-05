Detran/SE implanta monitoramento de aulas práticas de direção

Os candidatos à Carteira Nacional Habilitação (CNH) de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro que iniciaram a partir de maio qualquer processo que exija aulas práticas de direção para veículos de quatro rodas ou mais deverão passar pelo sistema eletrônico de anotação, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação, conhecido como monitoramento eletrônico. A partir de agora, o interessado deverá escolher um Centro de Formação de Condutores (CFC – autoescola) que já esteja oferecendo este serviço. A medida atende à Portaria Denatran nº 238/14.

Outra mudança é que as pessoas que já tiverem aberto o processo e decidirem alterar a autoescola em que realizará as aulas deverão agendar um atendimento presencial em uma das unidades do Detran/SE. Com essa nova modalidade não será mais possível fazer essa alteração de CFC pelo sistema de acompanhamento de serviço.

O diretor de Operações da autarquia, Cleber Fonseca, explica que quem tiver aberto o processo antes de maio fará aulas sem a necessidade do monitoramento, mas ressalta que essa nova ferramenta nas aulas práticas trará benefícios para o candidato, que terá garantia do cumprimento do cronograma de aulas. “Com esse acompanhamento, o candidato à habilitação terá a certeza de uma aula completa, com todas as orientações necessárias para a sua formação como condutor”, ressalta.

A implantação do sistema eletrônico de anotação, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação das aulas práticas nas demais regionais do Detran/SE seguirá um cronograma: dia 3 de junho – Propriá, Carmópolis e Nossa Senhora da Glória; 17 de junho – Itabaiana; 1º de julho – Estância, Lagarto e Tobias Barreto.

Consulta – O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) dispõe em seu site de uma lista com todos os CFCs credenciados, trazendo ainda a indicação de quais deles já possuem empresa de monitoramento eletrônico vinculada. Para ver a lista, basta acessar www.detran.se.gov.br, no lado esquerdo selecionar a opção CREDENCIADOS E TERCEIRIZADOS > CFC – AUTOESCOLA > escolhendo, na caixa de seleção de curso, o item “curso aulas práticas (4 rodas)”.

