Dia do Desafio, 29 maio, terá site para registro de atividades

23/05/19 - 06:00:56

Marcado para o dia 29 de maio, o Dia do Desafio pretende movimentar, literalmente, toda a capital, e incentivar a população a aderir às atividades físicas. Além disso, o evento é uma disputa saudável entre cidades promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). No entanto, para fazer parte dos números que podem elevar Aracaju no ranking é preciso seguir alguns passos.

Quem explica os detalhes para o Dia do Desafio é o coordenador de Alto Rendimento da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), Sérgio Thiessen. Segundo ele, para validar a participação, é preciso que a pessoa ou instituição registre a atividade. “Participar significa fazer uma atividade física e registrar. Tem muita gente falando que vai participar, mas, se não registrar, o dado não é computado. Para isso, foi criado um sistema exclusivo que pode ser acessado por meio do celular, tablet ou computador”, afirmou.

No dia 29, o interessado deverá acessar o site www.desafioaju.com.br. Não será necessário fazer nenhum tipo de cadastro, apenas informar o nome, da pessoa ou instituição, o horário, a atividade e, no caso de ser uma ação em grupo, o número de pessoas participantes. “É preciso destacar que isso só poderá ser feito no dia 29, que é o Dia do Desafio. Depois de fazer esse registro, se quiser, poderá enviar uma foto, mas, é opção do participante. Inclusive, incentivamos que envie fotos para que possamos divulgar nas redes sociais e estimular outras pessoas”, destacou Sérgio.

O coordenador explicou, ainda, que, com o registro, o objetivo é saber qual o percentual de praticantes naquele dia em relação a população da cidade “O registro pode ser feito tanto individualmente como pelo representante de um grupo, lembrando que, neste caso, é muito importante informar o número de participantes daquela atividade”, enfatizou.

Sejesp presta auxílio aos grupos

Para mobilizar as pessoas, a Sejesp vai disponibilizar professores e instrutores para ir a empresas, instituições ou grupo de pessoas que necessitem de orientação. “Mobilizamos uma equipe especificamente para isso, então, as pessoas podem entrar em contato com a Sejesp e nós agendamos um horário com um profissional da rede para poder ir até o local e fazer a atividade com o grupo”, destacou o coordenador.

Para obter esse agendamento ou demais informações, os números para contato são: (79) 9 8847-4387 (Sérgio) e (79) 9 9179-4555 (Hélio).

Disputa

Esta é a 25ª edição do evento que, em Sergipe, é coordenado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). Aracaju disputará novamente com a cidade paulista de Piracicaba. O resultado é definido proporcionalmente à população de cada município. Desta forma, quem alcançar a maior porcentagem da população fazendo atividades físicas durante as 24 horas do dia 29, por pelo menos 15 minutos, terá melhor classificação nos rankings. No ano passado, a capital sergipana alcançou a sétima colocação no ranking nacional, com 24% dos cidadãos participando, um resultado bastante expressivo.

Neste ano, a capital sergipana ganhou mais um concorrente. Trata-se da região de Edgawa, no Japão, o que permitirá que a disputa se dê também em nível internacional.

Foto Sérgio Silva

AAN