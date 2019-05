Felizola participa do Encontro Estadual do Ministério Público

23/05/19 - 14:51:26

Evento promovido pela instituição tem como objetivo discutir em torno de temas relevantes do Direito, para uma melhor integração com a sociedade civil

Representando o governador Belivaldo Chagas, o secretário geral de Governo, José Carlos Felizola, ao lado do procurador-geral do Ministério Público de Sergipe, Eduardo D’Ávila e do presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Osorio Ramos, participou nesta quinta-feira (23), do Encontro Estadual do Ministério Público, que teve como tema este ano “O MP na defesa das Instituições democráticas”. O evento, que acontece até amanhã (24), está sendo realizado no Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas, localizado na sede ministerial.

O Encontro é uma ação do Ministério Público de Sergipe, por intermédio da Escola Superior do Ministério Público (ESMP), em conjunto com a Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP) e conta com o apoio do Banese.

“A relação estabelecida entre o governo de Sergipe e o Ministério Público Estadual é sempre de muita harmonia, com o propósito de defender os interesses do nosso estado. Uma grande satisfação ser recebido na casa, desta vez, representando o governador, para prestigiar esse evento que, com certeza, renderá bons debates no ramo do Direito em favor da sociedade”, declarou Felizola.

O evento propõe uma discussão em torno de temas relevantes para a Instituição, bem como para uma melhor integração com a sociedade civil. Da mesma forma, o Encontro Estadual – que reúne membros, servidores e estagiários do MPE -, também foi aberto ao público interessado, promovendo assim o fortalecimento da cidadania, da democracia e dos direitos fundamentais.

Durante a solenidade de abertura, o procurador-geral Eduardo D’Ávila saudou o governador em nome do secretário geral de governo, ao tempo que ressaltou a parceria entre o Executivo e o MPE. “O governador tem sido um grande parceiro do Ministério Público. E nós temos muito a agradecer a colaboração que o Executivo tem dado e o prestígio que tem dedicado ao nosso Ministério Público”.

Sobre a realização do evento, o procurador-geral declarou o empenho de todos, em especial da Diretoria da Associação Sergipana do Ministério Público. “Passamos um tempo sem promover esse Encontro, e a atual gestão da nossa Associação vem provocando algum tempo. E mesmo diante de algumas dificuldades financeiras, que tem passado todo organismo estatal, em todo Brasil, não apenas em Sergipe, nós tentamos realizar este evento. Não só para discutir as questões de Direito, mas também as questões da alma. E por sugestão de toda diretoria da Associação, trouxemos o poeta Bráulio Bessa, que traz a palavra que alimenta a alma, para que a gente possa, depois, poder discutir melhor as questões profundas do Direito”, explanou.

Além do poeta, cordelista e escritor Bráulio Bessa, a programação conta com palestrantes como o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reynaldo Soares da Fonseca; o conselheiro nacional do Ministério Público, Lauro Machado Nogueira; o vice-presidente da CONAMP, Manuel Victor Sereni Murrieta; e os membros do MPSE, o procurador de Justiça e ouvidor Carlos Augusto Alcântara Machado e as promotoras de Justiça Euza Maria Gentil Missano Costa e Maria Lilian Mendes Carvalho.

Foto Marco Vieira