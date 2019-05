GOVERNAR ARACAJU AINDA É SENTIMENTO FORTE EM MEU CORAÇÃO, AFIRMA VF

23/05/19 - 09:10:07

Durante entrevista no programa Sergipe no Ar, da TV Atalaia, o presidente estadual do PSB, Valadares Filho, confidencia ainda existir nele a vontade de disputar a eleição para prefeito de Aracaju. “Governar Aracaju ainda é um sentimento muito forte em meu coração”, confessa Valadares Filho, mas não confirma que será candidato nas eleições em 2020.

O ex-deputado revela que faz uma grande avaliação da situação e que a decisão será tomada mais à frente. “Ainda não tomei essa decisão, vou consultar o povo de Aracaju, a minha família e meus amigos, mas, principalmente, o sentimento da sociedade”, garante.

Mais experiente, Valadares acredita que ainda é cedo para apresentar algum nome para a disputa, mas garante que o PSB participará do processo. “De uma coisa o aracajuano pode ter certeza: o PSB irá apresentar um projeto alternativo ao que está aí”, afirma.

Para ele, o atual prefeito é um dos maiores responsáveis pelos problemas da capital. “Edvaldo Nogueira é o prefeito que governou a cidade de Aracaju por mais tempo na história e, se nossa capital passa por graves problemas na saúde, na falta de empregos, educação e de mobilidade urbana, Edvaldo é sim um dos principais culpados”, julga.

Valadares Filho comenta ainda sobre os primeiros meses de gestão do governo Bolsonaro. “Estou muito preocupado, o governo não passa um dia sequer sem ter uma crise, seja em um discurso do próprio presidente ou em decreto. Não tem uma semana que uma pessoa importante não seja demitida no Ministério da Educação. Além da forma como estão trabalhando para a aprovação da reforma da previdência que tira muitos direitos dos pobres e não mexe com os mais ricos”, lamenta.

Fonte e foto assessoria