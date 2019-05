Governo do estado dialoga com Ministro Santos Cruz sobre a Fafen

23/05/19 - 06:41:31

Secretário do Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho, representou o Governo

Dando continuidade as conversas em prol da manutenção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados em Sergipe (Fafen/SE), o secretário de estado do Desenvolvimento Econômico José Augusto Carvalho, representou o Governo do Estado em uma reunião com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz, o chefe da assessoria especial do Governo, Almirante Alexandre Araújo Mota, e o deputado federal, Laércio Oliveira. No encontro foram discutidos os problemas causados com a hibernação da Fábrica. Os sergipanos solicitaram que o ministro se engajasse nessa luta e o mesmo sinalizou que vai estudar melhor o caso e ajudar no que for preciso.

Na ocasião o secretário lembrou que o Brasil é o quarto colocado entre os maiores consumidores de nutrientes minerais para fertilizantes no mundo, e fica atrás de países como a China, Índia e Estados Unidos. Segundo ele, o Brasil é o único que produz menos de 50% dos seus fertilizantes em solo pátrio. “Isto se deve não porque os outros países sejam mais eficientes ou tenham um preço de gás natural mais barato, mas sim porque eles reconhecem a natureza estratégica da produção de fertilizantes, sendo que não querem ficar dependentes apenas do mercado internacional”, explica.

De acordo com o deputado Laércio Oliveira, as fábricas fechadas representam um sério prejuízo para a Petrobras. Ele informa que isso pode acarretar no deterioramento mais rápido dos equipamentos. “É uma situação preocupante. Se a Petrobras não quer estar mais no negócio de fertilizantes, ao menos mantivesse a Fafen em funcionamento até o arrendamento”, observa o deputado. Para ele, desta forma, a fábrica não perderia valor e não provocaria o impacto em toda a cadeia produtiva de fertilizantes.

Fonte e foto assessoria