Governo do estado realiza ação de divulgação dos Festejos Juninos na Bahia

23/05/19 - 12:59:16

“Venha Sentir Sergipe – o país do forró” é tema da festa no estado em 2019. Ação promocional acontece em um shopping de Salvador

“Esta é uma ideia excelente. Apresentar a cultura de Sergipe em um espaço comercial, onde transitam inúmeras pessoas diariamente. Achei fantástico como as características da região foram trazidas, na culinária, na arte, e principalmente, no ritmo do forró, que apreciamos demais”. Estas são as palavras da guia de turismo baiana, Sidnólia Ramos, ao conhecer a ação que está sendo realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Turismo, no Shopping da Bahia.

Foi montado um estande de 100 metros quadrados para receber a ação “Venha Sentir Sergipe – O país do forró”. O projeto visa promover o estado como destino junino e potencializar a divulgação dos atrativos turísticos. “Eu fiquei emocionada porque trabalho com turismo e já fiz muitas excursões para Sergipe”, finaliza a guia.

A ação teve início na última quarta-feira, 22, e segue até o domingo, 26 de maio, das 10h às 22h (horário de funcionamento do shopping). No local, o público tem a oportunidade de consumir produtos da culinária sergipana, realizar registros fotográficos em um mural alusivo aos festejos juninos, e apreciar o autêntico forró pé de serra sergipano.

A autônoma Cristiana Novaes, natural do município Serrinha, na Bahia, afirma que está encantada com a decoração alusiva aos festejos juninos presente no local. “Falar de São João é falar de alegria, pois é um período muito importante para o Nordeste. Eu sou apaixonada por esse período e vou querer visitar o espaço nos outros dias também. Estão de parabéns pela proposta de resgatar os itens essenciais das festas juninas”, completa.

Artesanato presente

Artesãos de municípios como Laranjeiras, Aracaju, Divina Pastora, Tobias Barreto, São Cristóvão, Estância, Santana do São Francisco e Canindé estão presente, somando forças ao projeto, e levando cerâmica, peças em palha, em tecido, entre outras, para serem apreciadas pelos baianos. Representando o município de Divina Pastora, a artesã Maria José, fala sobre a importância da ação para ela e seus colegas. “Estamos muitos felizes com o olhar do poder público ao integrar os municípios em eventos deste porte. O público fica encantado com as peças e está sendo uma grande satisfação representar o meu estado”, salienta.

Presente na solenidade de abertura, o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, afirma que além do projeto alusivo aos festejos juninos, o ano de 2019 terá ainda outras promoções do destino Sergipe. “A ideia é cada vez mais promover o destino em ações como esta, pois o resultado é muito positivo. O público baiano tem um grande apreço por Sergipe e divulgar os festejos juninos com o slogan “Sergipe é o país do forró” está sendo surpreendente”, ressalta o gestor. Ele lembra ainda que a ação também está sendo apresentada durante o Congresso Brasileiro de Guias de Turismo, que acontece na capital baiana nesta semana.

Capacitação

Aproveitando o período da equipe da Setur em solo baiano, será realizada ainda no dia 24 de maio, uma capacitação voltada aos agentes e operadoras de turismo locais. A palestra ministrada por um técnico da Setur, acontecerá na Casa do Comércio, das 15h às 17h, e terá o objetivo de fomentar a procura pelo destino.

Fonte e foto Setur