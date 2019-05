Homens fazem arrastão na Orla, agem com violência e morrem em troca de tiros com PMs

23/05/19 - 08:13:21

Três homens armados com revólveres e facão, realizaram um verdadeiro arrastão na região da 13 de Julho e Orla de Atalaia na noite desta quarta-feira (22) e terminaram morrendo em troca de tiros com policiais do Batalhão de Turismo da Polícia Militar.

As informações passadas pelo comandante do BPTur, coronel Eduardo Brandão, são de que três elementos estavam realizando assaltos na 13 de Julho e na região dos bares na Orla de Atalaia, onde várias pessoas denunciaram as abordagens realizadas pelos marginais de forma violenta.

O coronal conta ainda que após os PMs tomarem conhecimento, iniciaram buscas para localizar os elementos e pico tempo depois, os assaltantes, armados com revólveres calibre 32 e 38, além de um facão, foram localizados e acabaram trocando tiros com os militares.

Na troca de tiros, dois deles e que posteriormente foi descoberto que eram irmãos, acabaram sendo feridos e morreram devido a gravidade dos ferimentos. Um terceiro elemento ainda não identificado, conseguiu fugir tomando rumo ignorado. A polícia acredita o assaltante esteja escondido nas proximidades da Coroa do Meio. O veículo usado pelos assaltantes e que deve ser roubado, também não foi localizado.

Com informações do radialista J. Pereira