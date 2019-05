Iremos resolver um conjunto de problemas da Zona Norte, diz Juvêncio

23/05/19 - 06:22:30

Em uma manhã de importantes debates na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quarta-feira, 22, grandes obras executadas pela atual gestão municipal foram destacadas em discursos dos parlamentares, a exemplo do bairro Soledade e das obras da avenida Euclides Figueiredo, como pontua o vereador Juvêncio Oliveira (DEM).

“Compartilho da alegria de todos os colegas desta Casa que têm acompanhado o trabalho do prefeito Edvaldo Nogueira no tocante à infraestrutura da nossa capital. Hoje, gostaria de parabenizar, em especial, um dos grandes investimentos o qual eu tive a honra de acompanhar de perto sua aprovação; o que viabiliza a drenagem e pavimentação de toda a extensão da avenida que corta os bairros da zona Norte de Aracaju”, declara Juvêncio.

Sobre a obra é importante ressaltar que, a mesma está entre as demandas definidas dentro do contrato assinado de R$ 63 milhões da União, através de emenda impositiva da bancada federal de Sergipe, assinatura esta formalizada em setembro de 2017.

Ainda sobre a obra, o vereador Juvêncio Oliveira destaca a relação harmoniosa que vem construindo com os órgãos responsáveis pela infraestrutura da cidade. “Posso afirmar que dentro do meu gabinete a maior parte das indicações é destinada para a melhoria física da nossa Aracaju, onde a região da Euclides Figueiredo tem nossas observações. É com este olhar, que sempre afirmo que a população busca qualidade de vida através da sua rotina, sua moradia e do seu convívio social. Com este investimento iremos resolver um conjunto de problemas das comunidades da Zona Norte”, conclui.

por Jacqueline Reis

Foto China Tom